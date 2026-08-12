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Теннис 12 августа 2026 · 16:01

Дерби на старте и топ-соперницы: шокирующий жребий для украинок на WTA 1000 в Цинциннате

Сразу семь представительниц Украины узнали сетку последнего турнира перед US Open
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Дерби на старте и топ-соперницы: шокирующий жребий для украинок на WTA 1000 в Цинциннате
Дарья Снигур в первом круге встретится с другой украинкой (фото: Getty Images)

Организаторы престижного турнира WTA 1000 в американском Цинциннате провели жеребьевку основной сетки в одиночном разряде. Соревнования станут генеральной репетицией перед последним Грендслем сезона – US Open.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт турнира.

Отложенный старт сеяных

В этом году основная сетка престижного "тысячника" расширена до 96 участниц. Высокий рейтинг позволил двум первым ракеткам Украины Элине Свитолиной (8-й номер посева) и Марти Костюк (10-й номер) начать выступления сразу со второго круга.

Свитолина в 1/32 финала встретится с победительницей пары между чешкой Терезой Валентовой и квалифаеркой.

Костюк на этой же стадии сыграет против сильнейшей в противостоянии американки Софии Кенин и теннисистки из квалификационного отбора.

Сюрпризы первого круга

Всего в Цинциннате выступят сразу семь украинок.

Уже в первом раунде зрители увидят принципиальное украинское дерби: Дарья Снигур сойдется на корте с Юлией Стародубцевой . Победительница этого матча в следующем круге выйдет на 20-ю сеяную американку Мэдисон Киз.

Александра Олейникова на старте разыграет путевку дальше с обладательницей вайлдкард, американкой Эльвиной Калиевой (в случае победы ее ждет 5-я сеяная "нейтральная" Мирра Андреева).

Ангелина Калинина начнет выступления против чешки Дарьи Видмановой, а победительница встретится с 25-й сеяной американкой Эммой Наварро.

Даяна Ястремская сыграет против опытной немки Татьяны Марии. В случае успеха во втором круге ее будет ждать 14-я сеяная "нейтральная" Диана Шнайдер.

Основная сетка турнира начнется 13 августа, а финальный поединок состоится 23 августа. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Свентек.

Ранее мы сообщили, когда и где смотреть матч Свитолина – Свентек в полуфинале турнира в Торонто.

Теги: Теннис Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская
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