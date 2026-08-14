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Другое 14 августа 2026 · 08:45

Три шанса на медали: Онофрийчук пробилась в финалы ЧМ-2026

Украинская гимнастка выступит в многоборье, а также поборется в отдельных дисциплинах
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Три шанса на медали: Онофрийчук пробилась в финалы ЧМ-2026
Таисия Онофрийчук (фото: Украинская федерация гимнастики)

Лидер сборной Украины Таисия Онофрийчук успешно завершила квалификацию чемпионата мира-2026 по художественной гимнастике. Украинка завоевала путевки сразу в три финала, где будет бороться не только за медали, но и за путевку на Олимпиаду-2028.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на трансляцию соревнований на "Суспільне Спорт" .

Как украинка выступила в квалификации

18-летняя украинская гимнастка отобралась в финал личного многоборья с 12-го места. В зачет Онофрийчук вошли результаты в упражнениях с обручем – 28,650 балла, булавами – 28,250 и лентой – 26,250.

Кроме того, украинка пробилась в два отдельных финала. В упражнении с обручем она заняла седьмое место в квалификации, а с булавами стала восьмой и забрала последнюю проходную позицию.

Наименьший результат Онофрийчук показала в упражнении с мячом – 25,800 балла, не вошедшего в ее зачет в многоборье. Именно в этой дисциплине украинки завершили борьбу за отдельный финал после первого дня квалификации.

Когда борьба за медали

Финал многоборья начнется в пятницу, 14 августа, в 17:00 по киевскому времени. В нем разыграют три неименные лицензии на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Их получат три лучшие спортсменки.

Также в воскресенье, 16 августа Таисия выступит еще в двух финалах отдельных упражнений. Соревнования с обручем начнутся в 13:15 по киевскому времени, а финал с булавами – в 16:10.

Другая представительница Украины Полина Карика заняла 23-е место в квалификации личного многоборья с результатом 80,850 балла и в финальную часть не пробилась.

Где смотреть финалы

Официальным транслятором чемпионата мира по художественной гимнастике и Украине является "Суспільне Спорт".

Прямые трансляции финальных выступлений доступны на платформах "Суспільне Спорт", а также на местных телеканалах "Суспільного".

Ранее мы сообщали, что украинские прыгуньи в высоту Магучих и Геращенко триумфально вышли в финал чемпионата Европы-2026.

Теги: Спортсмены Чемпионат мира Сборная Украины
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