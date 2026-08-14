Свентек после битв с украинками выиграла первый титул в сезоне (видео)

Ига Свентек наконец-то открыла счет титулам в сезоне-2026. Польская теннисистка прошла непростой путь в Торонто, где две украинки заставили ее серьезно поработать, а в решающем матче уверенно довела дело до победы.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результаты турнира .

Разгром Рыбакиной в финале

В финале турнира WTA 1000 в Торонто полька победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счетом 6:2, 6:3.

По пути к трофею Свентек проиграла всего два сета. Оба раза это произошло в матчах против украинок. В четвертом круге партию у польки отобрала Марта Костюк , а в полуфинале то же сделала Элина Свитолина .

Впрочем, Свентек каждый раз находила силы переломить ход поединка и продолжить борьбу за титул.

Трофей в Торонто стал для польской теннисистки первым в сезоне-2026 и 26 в карьере. В частности, она завоевала 15-й титул на хардовом покрытии и 12-й на турнирах серии WTA 1000.

После успеха в Канаде Свентек вернулась в топ-5 мирового рейтинга и занимает пятое место.

Переписала историю "тысячников"

Победа в Торонто стала для Свентек седьмой подряд в финалах турниров WTA 1000. Благодаря этому она превзошла достижение легендарной Серены Уильямс, ранее выигравшей шесть таких финалов подряд.

Свентек также обошла Арину Соболенко по количеству титулов WTA 1000 и единолично заняла второе место по этому показателю с момента введения формата в 2009 году. Впереди остается только Серена Уильямс с 13 трофеями.

Кроме того, полька стала единственной теннисисткой за последние шесть сезонов, которая ежегодно выигрывает минимум один турнир WTA 1000.