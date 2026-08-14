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Теннис 14 августа 2026 · 09:57

Свентек после битв с украинками выиграла первый титул в сезоне (видео)

Польская теннисистка разгромила Рыбакину в финале и установила рекорд WTA 1000
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Свентек после битв с украинками выиграла первый титул в сезоне (видео)
Ига Свентек (фото: x.com/NBOtoronto)

Ига Свентек наконец-то открыла счет титулам в сезоне-2026. Польская теннисистка прошла непростой путь в Торонто, где две украинки заставили ее серьезно поработать, а в решающем матче уверенно довела дело до победы.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результаты турнира.

Разгром Рыбакиной в финале

В финале турнира WTA 1000 в Торонто полька победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счетом 6:2, 6:3.

По пути к трофею Свентек проиграла всего два сета. Оба раза это произошло в матчах против украинок. В четвертом круге партию у польки отобрала Марта Костюк , а в полуфинале то же сделала Элина Свитолина .

Впрочем, Свентек каждый раз находила силы переломить ход поединка и продолжить борьбу за титул.

Трофей в Торонто стал для польской теннисистки первым в сезоне-2026 и 26 в карьере. В частности, она завоевала 15-й титул на хардовом покрытии и 12-й на турнирах серии WTA 1000.

После успеха в Канаде Свентек вернулась в топ-5 мирового рейтинга и занимает пятое место.

Свентек после битв с украинками выиграла первый титул в сезоне (видео)

Переписала историю "тысячников"

Победа в Торонто стала для Свентек седьмой подряд в финалах турниров WTA 1000. Благодаря этому она превзошла достижение легендарной Серены Уильямс, ранее выигравшей шесть таких финалов подряд.

Свентек также обошла Арину Соболенко по количеству титулов WTA 1000 и единолично заняла второе место по этому показателю с момента введения формата в 2009 году. Впереди остается только Серена Уильямс с 13 трофеями.

Кроме того, полька стала единственной теннисисткой за последние шесть сезонов, которая ежегодно выигрывает минимум один турнир WTA 1000.

Ранее мы рассказывали о шокирующем жребии для украинок на WTA 1000 в Цинциннати.

Теги: Теннис
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