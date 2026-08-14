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Другое 14 августа 2026 · 15:57

Украинец бросит вызов Дюплантису в финале чемпионата Европы

Александр Онуфриев прошел драматический отбор в прыжках с шестом на фоне вылета фаворитов соревнований
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Украинец бросит вызов Дюплантису в финале чемпионата Европы
Александр Онуфриев (фото: instagram.com/sanya_onufriev)

Украинский легкоатлет Александр Онуфриев квалифицировался в финал прыжков с шестом на чемпионате Европы-2026 в британском Бирмингеме. Квалификационный раунд подарил громкие сенсации – сразу несколько звездных фаворитов прекратили борьбу без удачной попытки.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на трансляцию турнира на "Суспільне Спорт".

Как украинец добрался до финала

Для прямого попадания в финал атлетам нужно было выполнить норматив 5.80 м или оказаться среди 12 лучших по итогам квалификации.

Александру Онуфриеву хватило планки на отметке 5.45 м, которую он взял с первой попытки. Несмотря на две неудачи на высоте 5,60 м, результат украинца оказался достаточным для попадания в финал. Его судьба решалась в последнем прыжке нидерландца Венно Муна – ошибка соперника позволила 24-летнему украинцу замкнуть дюжину квалифицированных участников.

Главные провалы в отборе

Главными неожиданностями отбора стал провал нескольких фаворитов турнира – в частности Венно Муна (Нидерланды), Эрсу Шашма (Турция), а также финалиста чемпионата мира-2025 и бронзового призера Европейских игр Тибо Коле (Франция).

Не попал в финал и еще один украинец – Владислав Малыхин. Его результат в квалификации – 21 место (5.25 м).

Исторический результат Онуфриева

Попадание Онуфриева в решающую стадию прервало 14-летнюю серию без финалов для Украины в мужских прыжках с шестом на континентальных первенствах.

В последний раз на этой стадии в 2012 году в Хельсинки соревновался Максим Мазурик. Тогда в финале он занял восьмое место.

Украинец бросит вызов Дюплантису в финале чемпионата Европы

Прыжок Александра Онуфриева (фото: instagram.com/sanya_onufriev)

Встреча с Дюплантисом в секторе

В финале Онуфриев сразится с сильнейшими прыгунами Европы, в том числе с мировым рекордсменом Арманом Дюплантисом.

Полный список финалистов Евро-2026:

  • Арман Дюплантис (Швеция)
  • Эммануил Каралис (Греция)
  • Бо Канда Лита Бере (Германия)
  • Илио Фильтьенс (Бельгия)
  • Баптист Тьерри (Франция)
  • Сондре Гутормссен (Норвегия)
  • Педро Буаро (Португалия)
  • Юхо Аласаари (Финляндия)
  • Матье Коле (Франция)
  • Бен Бродерс (Бельгия)
  • Маттео Оливери (Италия)
  • Александр Онуфриев (Украина)
  • Овен Герд (Великобритания)
  • Джилиан Ладвиг (Германия)

Где и когда смотреть финал

Финальные соревнования в мужских прыжках с шестом состоятся в воскресенье, 16 августа. Старт сектора назначен на 21:30 по киевскому времени.

Вживую решающий раунд будут транслировать региональные каналы "Суспільного", а также платформы и телеканал "Суспільне Спорт".

Ранее мы сообщали, что украинские прыгуньи в высоту Магучих и Геращенко триумфально вышли в финал чемпионата Европы-2026.

Теги: Легкая атлетика
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