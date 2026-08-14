Украинец бросит вызов Дюплантису в финале чемпионата Европы

Украинский легкоатлет Александр Онуфриев квалифицировался в финал прыжков с шестом на чемпионате Европы-2026 в британском Бирмингеме. Квалификационный раунд подарил громкие сенсации – сразу несколько звездных фаворитов прекратили борьбу без удачной попытки.

Как украинец добрался до финала

Для прямого попадания в финал атлетам нужно было выполнить норматив 5.80 м или оказаться среди 12 лучших по итогам квалификации.

Александру Онуфриеву хватило планки на отметке 5.45 м, которую он взял с первой попытки. Несмотря на две неудачи на высоте 5,60 м, результат украинца оказался достаточным для попадания в финал. Его судьба решалась в последнем прыжке нидерландца Венно Муна – ошибка соперника позволила 24-летнему украинцу замкнуть дюжину квалифицированных участников.

Главные провалы в отборе

Главными неожиданностями отбора стал провал нескольких фаворитов турнира – в частности Венно Муна (Нидерланды), Эрсу Шашма (Турция), а также финалиста чемпионата мира-2025 и бронзового призера Европейских игр Тибо Коле (Франция).

Не попал в финал и еще один украинец – Владислав Малыхин. Его результат в квалификации – 21 место (5.25 м).

Исторический результат Онуфриева

Попадание Онуфриева в решающую стадию прервало 14-летнюю серию без финалов для Украины в мужских прыжках с шестом на континентальных первенствах.

В последний раз на этой стадии в 2012 году в Хельсинки соревновался Максим Мазурик. Тогда в финале он занял восьмое место.

Прыжок Александра Онуфриева (фото: instagram.com/sanya_onufriev)

Встреча с Дюплантисом в секторе

В финале Онуфриев сразится с сильнейшими прыгунами Европы, в том числе с мировым рекордсменом Арманом Дюплантисом.

Полный список финалистов Евро-2026:

Арман Дюплантис (Швеция)

Эммануил Каралис (Греция)

Бо Канда Лита Бере (Германия)

Илио Фильтьенс (Бельгия)

Баптист Тьерри (Франция)

Сондре Гутормссен (Норвегия)

Педро Буаро (Португалия)

Юхо Аласаари (Финляндия)

Матье Коле (Франция)

Бен Бродерс (Бельгия)

Маттео Оливери (Италия)

Александр Онуфриев (Украина)

Овен Герд (Великобритания)

Джилиан Ладвиг (Германия)

Где и когда смотреть финал

Финальные соревнования в мужских прыжках с шестом состоятся в воскресенье, 16 августа. Старт сектора назначен на 21:30 по киевскому времени.

Вживую решающий раунд будут транслировать региональные каналы "Суспільного", а также платформы и телеканал "Суспільне Спорт".