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Футбол 14 серпня 2026 · 13:46

"Полісся" готується до рекордного продажу: захисник збірної України їде в Серію А

Італійський "Сассуоло" розпочав перемовини щодо Едуарда Сарапія
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Полісся" готується до рекордного продажу: захисник збірної України їде в Серію А
Едуард Сарапій (фото: ФК "Полісся")

Житомирське "Полісся" близьке до оформлення найдорожчого продажу у своїй історії. 27-річний центральний захисник збірної України Едуард Сарапій може продовжити кар'єру в італійському "Сассуоло", який виступає у Серії А.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на дані інсайдерів Ігоря Бурбаса та Михайла Співаковського.

Формат угоди та фінансовий рекорд

За інформацією джерел, італійський клуб вже зробив офіційну пропозицію житомирянам. "Сассуоло" розглядає варіант із платною орендою гравця на один сезон із обов'язковою опцією викупу. Загальна сума трансферу з урахуванням усіх передбачених бонусів може сягнути 7 мільйонів євро.

Якщо сторони дійдуть згоди, ця угода стане абсолютно рекордним продажем в історії "Полісся". Наразі лідерство утримує перехід Артема Смолякова до американського "Лос-Анджелеса" за 2 мільйони євро.

Протекція Мальдери та оцінка італійців

Ключову роль у зацікавленості італійців зіграв головний тренер збірної України Андреа Мальдера. За наявними даними, фахівець порадив звернути увагу на українського оборонця своєму співвітчизнику – керманичу "Сассуоло" Альберто Аквілані.

Італійський клуб зауважив гру Сарапія у складі національної команди під час товариського матчу проти Польщі (2:0), де віце-капітан "Полісся" відіграв усі 90 хвилин. Загалом у 2026 році Едуард провів три матчі за "синьо-жовтих".

Статистика та кар'єра захисника

Едуард Сарапій є вихованцем київського "Динамо". Упродовж кар'єри виступав за "Металург" (Запоріжжя), харківський "Металіст" та "Дніпро-1", а влітку 2024 року приєднався до "Полісся".

У сезоні-2025/26 центральний оборонець був одним із ключових виконавців житомирської команди, провівши 37 матчів у всіх турнірах та відзначившись 6 забитими м'ячами. Авторитетний аналітичний портал Transfermarkt оцінює трансферну вартість футболіста у 2,5 мільйона євро.

Раніше стало відомо, що колишній тренер Мудрика хоче оформити оренду українця в клуб АПЛ.

Теги: Футбол Полісся Чемпіонат Італії
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