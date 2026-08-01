Первая победа на хардовом "тысячнике": Олейникова разгромила американку в Цинциннате

Александра Олейникова с убедительной победы дебютировала на хардовом турнире категории WTA 1000 в Цинциннате. Украинская теннисистка уверенно одолела местную соперницу.
Об этом итоги дебютного матча Александры в Цинциннате сообщает Sport RBC.UA.
В первом круге соревнований 46-я ракетка мира Александра Олейникова встретилась с американкой Эльвиной Калиевой (WTA 120). Поединок длился 1 час и 24 минуты и завершился разгромом соперницы.
WTA 1000 Цинциннат. Хард, 1/64 финала
Эльвина Калиева (США, WC) – Александра Олейникова (Украина) – 4:6, 1:6
Эта победа стала для Александры особенной - она взяла реванш у Калиевой за поражение трехлетней давности на турнире в Словении.
Кроме того, это первая победа Олейниковой на хардовом "тысячнике" в карьере. А также третья в шести матчах этой категории.
Во втором раунде Александра ждет серьезное испытание - матч против "нейтральной" шестой ракетки мира Мирры Андреевой. Противостояние состоится в воскресенье, 16 августа.
Олейникова стала уже третьей представительницей Украины, которая выиграла стартовый поединок в Цинциннате-2026, присоединившись в 1/32 финала к Ангелине Калининой, Дарье Снигур, Элине Свитолиной и Марте Костюк.
Ранее мы сообщали, что Дарья Снигур вышла победительницей из украинского дерби против Юлии Стародубцевой.