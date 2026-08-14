Париж отримає діамант: ПСЖ узгодив трансфер молодої зірки "Аякса"

Паризький ПСЖ зробив вирішальний крок у літній трансферній кампанії, досягши усної домовленості з "Аяксом" щодо переходу Міки Годтса. Чемпіони Франції прагнуть якомога швидше закрити угоду по талановитому вінгеру.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на видання Goal .

Прорив у переговорах та стратегія парижан

За інформацією інсайдерів, консультації між керівництвом двох клубів проходили у закритому режимі та просувалися надзвичайно стрімко. Фінальний прорив у діалозі дозволяє парижанам розпочати підготовку до оформлення повноцінного переходу гравця до столиці Франції.

Цей трансфер є прямим продовженням оновленої філософії ПСЖ, яка передбачає відмову від купівлі готових зірок на користь залучення динамічних, технічних та перспективних молодих виконавців з високою стелею розвитку.

Щодо суми трансферу поки що йдеться про 55 млн євро.

Чим вразив Годтс у Нідерландах

Міка Годтс привернув увагу скаутського відділу парижан завдяки своїм виступам в Ередивізі та на європейській арені. Бельгійський вінгер вирізняється винятковою технічною майстерністю та дриблінгом, а також високою стартовою та дистанційною швидкістю;

Досягнення принципової згоди дозволило парижанам випередити кілька інших провідних клубів континенту, які також контролювали ситуацію довкола юного гравця.

Тактична гнучкість для тренерського штабу

Очікується, що поява такого універсального флангового форварда розширить варіанти ротації для тренерського штабу ПСЖ. Здатність Годтса обігрувати захисників один в один та створювати простір з флангів має додати глибини й гостроти атаці команди.

Наразі спортивний департамент паризького клубу узгоджує останні юридичні деталі, аби забезпечити якнайшвидший та безперешкодний перехід футболіста.