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Футбол 14 августа 2026 · 19:10

Париж получит бриллиант: ПСЖ согласовал трансфер молодой звезды "Аякса"

Французский гранд стремится опередить европейских конкурентов и усилить атакующий потенциал команды
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Париж получит бриллиант: ПСЖ согласовал трансфер молодой звезды "Аякса"
Бельгийский талант в шаге от перехода в парижский гранд (Фото: mikagodtsjr10, Instagram)

Парижский ПСЖ сделал решающий шаг в летней трансферной кампании, достигнув устной договоренности с "Аяксом" по переходу Мики Годтса. Чемпионы Франции стремятся как можно скорее закрыть сделку по талантливому вингеру.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на издание Goal.

Прорыв в переговорах и стратегия парижан

По информации инсайдеров, консультации между руководством двух клубов проходили в закрытом режиме и продвигались очень стремительно. Финальный прорыв в диалоге позволяет парижанам приступить к подготовке к оформлению полноценного перехода игрока в столицу Франции.

Этот трансфер является прямым продолжением обновленной философии ПСЖ, предполагающей отказ от покупки готовых звезд в пользу привлечения динамичных, технических и перспективных молодых исполнителей с высоким потолком развития.

Относительно суммы трансфера речь пока идет о 55 млн евро.

Чем поразил Годтс в Нидерландах

Мика Годтс привлек внимание скаутского отдела парижан благодаря своим выступлениям в Эредивизе и на европейской арене. Бельгийский вингер отличается исключительным техническим мастерством и дриблингом, а также высокой стартовой и дистанционной скоростью;

Достижение принципиального согласия позволило парижанам опередить несколько других ведущих клубов континента, также контролировавших ситуацию вокруг юного игрока.

Тактическая гибкость для тренерского штаба

Ожидается, что появление столь универсального флангового форварда расширит варианты ротации для тренерского штаба ПСЖ. Способность Годтса обыгрывать защитников один в один и создавать пространство с флангов должна придать глубине и остроте атаке команды.

Пока спортивный департамент парижского клуба согласовывает последние юридические детали, чтобы обеспечить быстрый и беспрепятственный переход футболиста.

Ранее мы сообщали, что ПСЖ с Забарным в заявке забрал Суперкубок УЕФА у "Астон Виллы".

Теги: Футбол ПСЖ Аякс
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