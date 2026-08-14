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Інше 14 серпня 2026 · 23:46

Другий медаліст для України: Дорощук виборов "срібло" Євро зі стрибків у висоту

Український легкоатлет до останнього змагався за золото з легендарним італійцем
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Другий медаліст для України: Дорощук виборов "срібло" Євро зі стрибків у висоту
Дорощук більшу частину змагань пройшов безпомилково (Фото: oleh_doroshchuk, Instagram)

Лідер збірної України зі стрибків у висоту Олег Дорощук став віцечемпіоном Європи. Він виборов "срібло" у драматичному фінальному протистоянні з чинним титулованим чемпіоном.

Про це результати чемпіонату Європи-2026 зі стрибків у висоту повідомляє Sport RBC.UA .

Ход фінальних змагань

У вирішальному секторі Євро-2026 взяли участь 13 найкращих стрибунів. Олег Дорощук продемонстрував вражаючу стабільність і чисту техніку протягом більшості етапів.

Перші дві планки (2.18 м та 2.23 м) Олег пройшов із першої спроби. Так само безпомилково українець подолав і висоту 2.27 метри. Крім нього, безпомилково діяв лише італієць Маттео Сіолі.

А от планку 2.30 м з першої спроби подолав тільки Олег. Натомість Сіолі травмувався та знявся зі змагань, а зірковий Джанмарко Тамбері подолав її лише з другої спроби.

Розв'язка боротьби за "золото"

Доля нагороди найвищого ґатунку вирішувалася на позначці 2.32 м. Обидва спортсмени схибили в першому підході, проте у другій спробі досвідчений Тамбері зумів взяти планку.

Дорощук перенести планку далі не зміг і після третьої невдалої спроби зупинився на позначці 2.30 м, завоювавши підсумкове друге місце.

ЧЄ-2026. Стрибки у висоту, чоловіки (фінал):

  1. Джанмарко Тамбері (Італія) - 2.32 м
  2. Олег Дорощук (Україна) - 2.30 м
  3. Маттео Сіолі (Італія) - 2.27 м

Для Дорощука це найкращий результат у кар'єрі на континентальних першостях - у 2024-му році українець здобував бронзову нагороду Євро.

Раніше ми повідомляли, що першим українським медалістом на Євро-2026 з легкої атлетики став Михайло Кохан.

Теги: Легка атлетика Збірна України
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