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Другое 14 августа 2026 · 23:46

Второй медалист для Украины: Дорощук завоевал "серебро" Евро по прыжкам в высоту

Украинский легкоатлет до последнего боролся за золото с легендарным итальянцем
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Второй медалист для Украины: Дорощук завоевал "серебро" Евро по прыжкам в высоту
Дорощук большую часть соревнований прошел безошибочно (Фото: oleh_doroshchuk, Instagram)

Лидер сборной Украины по прыжкам в высоту Олег Дорощук стал вицечемпионом Европы. Он завоевал "серебро" в драматическом финальном противостоянии с действующим титулованным чемпионом.

Об этом результаты чемпионата Европы-2026 по прыжкам в высоту сообщает Sport RBC.UA.

Ход финальных соревнований

В решающем секторе Евро-2026 приняли участие 13 лучших прыгунов. Олег Дорощук продемонстрировал поразительную стабильность и чистую технику на протяжении большинства этапов.

Первые две планки (2.18 и 2.23 м) Олег прошел с первой попытки. Также безошибочно украинец преодолел и высоту 2.27 метра. Кроме него, безошибочно действовал только итальянец Маттео Сиоли.

А вот планку 2.30 м с первой попытки преодолел только Олег. Сиоли же травмировался и снялся с соревнований, а звездный Джанмарко Тамбери преодолел ее только со второй попытки.

Развязка борьбы за "золото"

Судьба награды высшего сорта решалась на отметке 2.32 м. Оба спортсмена промахнулись в первом подходе, однако во второй попытке опытный Тамбер сумел взять планку.

Дорощук перенести планку дальше не смог и после третьей неудачной попытки остановился на отметке 2:30 м, завоевав итоговое второе место.

ЧЕ-2026. Прыжки в высоту, мужчины (финал):

  1. Джанмарко Тамбери (Италия) – 2.32 м
  2. Олег Дорощук (Украина) – 2.30 м
  3. Маттео Сиоли (Италия) – 2.27 м

Для Дорощука это лучший результат в карьере на континентальных первенствах - в 2024 году украинец завоевал бронзовую награду Евро.

Ранее мы сообщали, что первым украинским медалистом на Евро-2026 по легкой атлетике стал Михаил Кохан.

Теги: Легкая атлетика Сборная Украины
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