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Бокс 30 серпня 2026 · 00:28

Берінчик зазнав поразки від Ноукса у Лондоні

На кону був титул WBO International
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Берінчик зазнав поразки від Ноукса у Лондоні
Сем Ноукс та Денис Берінчик (фото: Getty Images)
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Український боксер Денис Берінчик зазнав поразки у поєдинку проти Сема Ноукса за титул WBO International у легкій вазі. Британець виграв одноголосним рішенням суддів.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Берінчик – Ноукс: хід бою

Перші раунди залишилися за британцем. Якщо у перших двох раундах Берінчик ще міг нав'язувати боротьбу, то у третьому раунді Ноукс почав нарощувати оберти і частіше влучати як по корпусу, так і по обличчю українця.

У четвертому раунді британцю вдалося провести кілька комбінацій, однак Берінчику вдавалося за рахунок роботи ногами відходити з-під атак суперника. Ноукс продовжував домінувати і в наступних раундах.

У 7-му періоді британець викинув чимало ударів по корпусу Берінчика, однак під кінець цієї трихвилинки українець видав чи не найкращу двійку ударів по супернику, однак Ноукс встояв.

8-й раунд приніс ще більше вдалих комбінацій від Берінчика: в одному з епізодів його двійка пробила захист Ноукса. Однак, у бажанні закинути супернику кілька ударів, українець пропускав назустріч.

Передостання трихвилинка знову була продуктивною для українця, однак у вирішальні моменти бракувало швидкості та різкості. Ноукс помітно втомився, але продовжував тримати українця у напрузі. Зрештою, у 10-му раунді Берінчик не ризикнув йти у ва-банк, а Ноукс наростив свою інтенсивність.

Після 10 раундів долю поєдинку вирішували судді. Результат: одноголосне рішення (100-90, 99-91, 98-92) на користь Ноукса. Саме британець став чемпіоном за версією WBO International.

Кар'єра Дениса Берінчика

Це був 21-й бій у кар'єрі Берінчика. Він зазнав другої поразки: вперше українець поступився в лютому 2025 року, програвши Кейшону Девісу. Після того поєдинку Берінчик переніс дві операції і повернувся до рингу через 18 місяців.

Професійну кар'єру Берінчик розпочав у 2015 році і вигравав титул чемпіона світу у легкій вазі за ерсією WBO.

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Теги: Бокс Денис Беринчик
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