Приходите в желтом: главный тренер сборной Украины записал необычное обращение к фанатам

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера записал обращение для болельщиков. В нем итальянский специалист на украинском языке призвал болельщиков поддержать национальную сборную на домашних матчах Лиги наций в Словакии.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Instagram-страницу УАФ .

Суть обращения

Специалист лично обратился к поклонникам украинского футбола, и напомнил, что до матчей "сине-желтых" в Лиге наций осталось меньше месяца.

"Нам очень нужна ваша поддержка, ведь победить мы можем только вместе. Поэтому покупайте билеты по ссылке и приходите на стадион в желтом", – отметил Мальдера.

Его обращение относится к двум номинально домашним поединкам сборной Украины в октябре.

Что нужно знать о матчах сборной

Следующие домашние матчи украинская команда сыграет в Трнаве, Словакия. 2 октября подопечные Мальдеры встретятся с командой Северной Ирландии, а 5 октября – с командой Венгрии. Оба матча состоятся на стадионе имени Антона Малатинского.



Болельщикам предлагается приобрести абонемент на оба матча. Стоимость абонемента согласно данным билетного сервиса колеблется от 40 до 167 евро.



Перед этими домашними матчами украинская команда проведет два выездных матча. 25 сентября украинцы встретятся с Венгрией в Будапеште, а 28 сентября – с Грузией в Тбилиси.

Именно эти игры станут первыми официальными матчами Мальдеры во главе национальной команды.