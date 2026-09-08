Приходьте у жовтому: головний тренер збірної України записав незвичне звернення до фанатів

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера записав звернення для вболівальників. В ньому італійський фахівець українською мовою закликав уболівальників підтримати національну збірну на домашніх матчах Ліги націй в Словаччині.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Instagram-сторінку УАФ .

Суть звернення

Фахівець особисто звернувся до прихильників українського футболу, і нагадав, що до матчів "синьо-жовтих" в Лізі націй лишилося менше місяця.

"Нам дуже потрібна ваша підтримка, адже перемогти ми можемо лише разом. Тому купуйте квитки за посиланням і приходьте на стадіон у жовтому", - зазначив Мальдера.

Його звернення стосується двох номінально домашніх поєдинків збірної України у жовтні.

Що треба знати про матчі збірної

Наступні домашні матчі українська команда зіграє в Трнаві, Словаччина. 2 жовтня підопічні Мальдери зустрінуться з командою Північної Ірландії, а 5 жовтня - з командою Угорщини. Обидва матчі відбудуться на стадіоні імені Антона Малатинського.



Уболівальникам пропонується придбати абонемент на обидва матчі. Вартість абонемента, згідно з даними квиткового сервісу, коливається від 40 до 167 євро.



Перед цими домашніми матчами українська команда проведе два виїзні матчі. 25 вересня українці зустрінуться з Угорщиною в Будапешті, а 28 вересня - з Грузією в Тбілісі.

Саме ці ігри стануть першими офіційними матчами Мальдери на чолі національної команди.