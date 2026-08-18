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Футбол 18 серпня 2026 · 17:09

З Шевченком, але без Реброва: УАФ оприлюднила символічну збірну України часів Незалежності

У голосуванні взяли участь понад 57 тисяч уболівальників
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
З Шевченком, але без Реброва: УАФ оприлюднила символічну збірну України часів Незалежності
Уболівальники обрали 11 найкращих (фото: Getty Images)

Українська асоціація футболу визначила символічну збірну національної команди за 35 років незалежності. До неї увійшли представники різних поколінь українського футболу, а переможців обирали самі вболівальники.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на прес-службу організації.

Як формували символічну збірну

УАФ завершила голосування за найкращих футболістів, які у різні роки захищали кольори збірної України. Загалом уболівальники віддали понад 57 тисяч голосів.

За підсумками опитування сформували символічну одинадцятку – "11 Левів Незалежності", які, на думку фанатів, залишили найпомітніший слід в історії національної команди.

Символічна збірна України

  • Воротар: Олександр Шовковський
  • Захисники: Олег Лужний, Ярослав Ракицький, Ілля Забарний, Віталій Миколенко
  • Півзахисники: Тарас Степаненко, Руслан Маліновський, Євген Коноплянка, Андрій Ярмоленко
  • Нападники: Євген Селезньов, Андрій Шевченко

З Шевченком, але без Реброва: УАФ оприлюднила символічну збірну України часів Незалежності

Особливості вибору

Головною несподіванкою опитування стало формування лінії нападу: поруч із володарем "Золотого м'яча" Андрієм Шевченком фанати віддали перевагу Євгену Селезньову, залишивши поза складом Сергія Реброва.

Загалом до підсумкового списку увійшли представники різних поколінь українського футболу. Найбільше представництво здобули гравці, які захищали кольори збірної у 2000–2010-х роках. Водночас уболівальники високо оцінили й нинішній склад національної команди, віддавши місця в оборонній лінії Іллі Забарному та Віталію Миколенку.

У півзахисті фанати об'єднали багаторічних лідерів збірної Андрія Ярмоленка та Євгена Коноплянку із центром у особі Тараса Степаненка та Руслана Маліновського. Позицію №1 у воротах очікувано посів легендарний голкіпер "Динамо" Олександр Шовковський.

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Теги: Андрій Шевченко Сергій Ребров Ярмоленко Коноплянка Олег Лужный Збірна України Футбол
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