rbc.ua
UA | RU
Вівторок, 18 серпня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Футбол Зінченко очолив рейтинг найдорожчих українських вільних агентів: хто ще залишається без клубу
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 18 серпня 2026 · 16:28

Зінченко очолив рейтинг найдорожчих українських вільних агентів: хто ще залишається без клубу

У топ-10 потрапили футболісти збірної України та екс-зірки УПЛ
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Зінченко очолив рейтинг найдорожчих українських вільних агентів: хто ще залишається без клубу
Олександр Зінченко (фото: Getty Images)

Трансферне вікно триває, а десятки українських футболістів досі перебувають без клубів. Серед них опинилися й кілька добре відомих гравців.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на рейтинг порталу Transfermarkt.

Гучні імена без роботи

Лідером рейтингу найдорожчих українських футболістів, які наразі перебувають у статусі вільних агентів, став Олександр Зінченко. Ринкова вартість 29-річного універсала оцінюється у 8 млн євро. Футболіст, останнім клубом якого був амстердамський "Аякс", має більш ніж удвічі вищу оцінку, ніж найближчий переслідувач.

Другу позицію посідає вінгер збірної України Олексій Гуцуляк, якого оцінюють у 3,5 млн євро. Гравець, що із скандалом залишив житомирське "Полісся", ніяк не може знайти собі нову команду. Попередні чутки про працевлаштування в Туреччині наразі не справдилися.

До трійки найдорожчих також увійшов Віктор Коваленко. Вартість 30-річного півзахисника становить 700 тисяч євро. Останнім клубом Коваленка був кіпрський "Олімпіакос" з Нікосії. Крім того, у минулому сезоні півзахисник виступав за "Аріс" із Лімассола. Зараз існує інформація що екс-гравець "Шахтаря" та збірної України з досвідом виступів у Серії А може опинитися у другому дивізіоні Туреччини.

Топ-10 найдорожчих українських вільних агентів за версією Transfermarkt:

  1. Олександр Зінченко (29 років) – 8 млн євро
  2. Олексій Гуцуляк (28 років) – 3,5 млн
  3. Віктор Коваленко (30 років) – 700 тис.
  4. Богдан Лєднєв (28 років) – 500 тис.
  5. Максим Ковальов (26 років) – 450 тис.
  6. Антон Боль (23 роки) – 400 тис.
  7. Денис Шостак (23 роки) – 400 тис.
  8. Максим Луньов (28 років) – 400 тис.
  9. Володимир Маханьков (28 років) – 400 тис.
  10. Андрій Кулаков (27 років) – 350 тис.

Раніше іспанська "Жирона" відкрила справу проти Циганкова через порушення умов контракту.

Теги: Олександр Зінченко Футбол
Головні матчі
УПЛ. 3-й тур Матч завершився
Полісся 1:2 Зоря
Ліга чемпіонів 18 серпня 22:00
Фенербахче - : - Ліон
Ла Ліга 19 серпня 22:00
Атлетіко - : - Малага
Головні новини
Делегація "Карпат", бразильці "Шахтаря" та Цар Горох: символічна збірна 3-го туру УПЛ Делегація "Карпат", бразильці "Шахтаря" та Цар Горох: символічна збірна 3-го туру УПЛ "Жирона" відкрила справу проти Циганкова: яке покарання загрожує українцю "Жирона" відкрила справу проти Циганкова: яке покарання загрожує українцю Магучіх, Геращенко та Левченко вперше в сезоні зійдуться на Діамантовій лізі Магучіх, Геращенко та Левченко вперше в сезоні зійдуться на Діамантовій лізі
Точки зору
Данило Вереітін
"Динамо" програло не "Карабаху". Воно програло саме собі Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Олександр Чепілко
Ітаума, Дюбуа, Ф'юрі: хто забере спадщину Усика Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Скасувати ліміт на легіонерів? Чому для українського футболу немає простої відповіді Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер
Дмитро Базелевський
Леброн щось знає, якщо відмовився від грошей "Лейкерс" Дмитро Базелевський Баскетбольний тренер, оглядач