Зінченко очолив рейтинг найдорожчих українських вільних агентів: хто ще залишається без клубу

Трансферне вікно триває, а десятки українських футболістів досі перебувають без клубів. Серед них опинилися й кілька добре відомих гравців.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на рейтинг порталу Transfermarkt .

Гучні імена без роботи

Лідером рейтингу найдорожчих українських футболістів, які наразі перебувають у статусі вільних агентів, став Олександр Зінченко. Ринкова вартість 29-річного універсала оцінюється у 8 млн євро. Футболіст, останнім клубом якого був амстердамський "Аякс", має більш ніж удвічі вищу оцінку, ніж найближчий переслідувач.

Другу позицію посідає вінгер збірної України Олексій Гуцуляк, якого оцінюють у 3,5 млн євро. Гравець, що із скандалом залишив житомирське "Полісся", ніяк не може знайти собі нову команду. Попередні чутки про працевлаштування в Туреччині наразі не справдилися.

До трійки найдорожчих також увійшов Віктор Коваленко. Вартість 30-річного півзахисника становить 700 тисяч євро. Останнім клубом Коваленка був кіпрський "Олімпіакос" з Нікосії. Крім того, у минулому сезоні півзахисник виступав за "Аріс" із Лімассола. Зараз існує інформація що екс-гравець "Шахтаря" та збірної України з досвідом виступів у Серії А може опинитися у другому дивізіоні Туреччини.

Топ-10 найдорожчих українських вільних агентів за версією Transfermarkt: