Повний провал Мальдери: збірна України розгромно програла Північній Ірландії в Лізі націй

У третьому турі Дивізіону В Ліги націй-2026/2027 зійшлися лідери групи 2 – збірні України та Північної Ірландії. Команди, на рахунку яких було по 4 залікових бали зустрілися у словацькій Трнаві. Поєдинок був номінально домашнім для "синьо-жовтих".

Про те, як пройшло та чим завершилось протистояння – розповідає Sport RBC.UA .

Ліга націй УЄФА. Груповий етап. Ліга B. Група 2. 3-й тур

Україна – Північна Ірландія – 0:3

Голи: Браун, 9, 61, Прайс, 22

Україна: Різник – Матвієнко, Сарапій, Забарний, Бондар (Сікан, 62) – Судаков (Назаренко, 68), Бражко (Назарина, 56), Очеретько, Циганков – Яремчук (Пономаренко, 62), Ярмоленко (Зубков, 62).

Зміни в складі та повернення Ярмоленка

Наставник "синьо-жовтих" Андреа Мальдера знову кардинально змінив стартовий склад, зробивши дев'ять перестановок порівняно з попереднім матчем проти Грузії.

Місце у воротах знову отримав Дмитро Різник. Особливу увагу привернув вихід 36-річного Андрія Ярмоленка. Зокрема й тому, що на рахунку капітана "синьо-жовтих" 47 голів за національну команду - лише на один менше, ніж у рекордсмена збірної Андрія Шевченка.

Перший тайм: суперник двічі покарав Україну

Команди розпочали матч без тривалої розвідки. Вже на третій хвилині Північна Ірландія створила першу небезпеку біля воріт Різника, а згодом українці відповіли своїми атаками.

Рахунок було відкрито на 9-й хвилині. Після подачі з кутового у штрафному майданчику виникла метушня, в якій найкраще зорієнтувався Кірон Браун. Захисник пробив майже з лінії воріт, а спроба Іллі Забарного винести м'яч не допомогла. Гол перевірили за допомогою ВАР, після чого взяття воріт було підтверджено - 0:1.

На 13-й хвилині Україна могла швидко відігратися, однак Георгій Судаков не зміг переграти Пірса Чарльза.

Втім, гості продемонстрували високу ефективність і забили вдруге. На 22-й хвилині швидка контратака завершилася подачею Кірана Моррісона з правого флангу, після якої Айзек Прайс головою пробив повз Різника - 0:2.

Після другого пропущеного гола "синьо-жовті" намагалися перехопити ініціативу. Україна більше володіла м'ячем, комбінувала біля штрафного майданчика суперника та регулярно отримувала можливості для ударів. Однак захист Північної Ірландії блокував більшість спроб українців. Найкращим моментом України у першому таймі можна назвати дальній удар Сарапія на 26-й хвилині, з яким Чарльз упорався у стрибку.

Північна Ірландія при цьому не відмовлялася від контратак. Наприкінці тайму гості ще кілька разів намагалися загострити гру, але до третього гола справа не дійшла.

На перерву команди пішли за рахунку 0:2 на користь Північної Ірландії.

Фатальна помилка Різника та розгром

Після невтішних підсумків першої половини зустрічі тренерський штаб українців намагався освіжити гру за допомогою замін, випустивши на поле Матвія Пономаренка, Олександра Зубкова, Данила Сікана, Єгор Назарину та Олександра Назаренка.

Пономаренко справді помітно оживив атакувальні дії українців і навіть був близьким до успіху, коли після його удару з лівої ноги м'яч влучив у каркас воріт. Активністю намагалися відзначитися Микола Матвієнко та Георгій Судаков, проте реалізувати свої моменти "синьо-жовтим" не вдавалося.

Натомість північноірландці скористалися черговою помилкою української команди на 61-й хвилині, коли голкіпер Дмитро Різник пропустив дуже курйозний гол: після скидання головою від Брауна м'яч проскочив між ногами українського воротаря і закотився у сітку воріт.

Усі спроби збірної України переломити хід гри чи хоча б розмочити рахунок успіху не принесли, а гра завершилася нищівною поразкою.