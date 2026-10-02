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Футбол 02 жовтня 2026 · 21:25

Втішна перемога: Україна здолала Хорватію, але не вийшла на молодіжне Євро-2027

Пищур забив швидкий гол, а Крапивцов допоміг команді втримати переможний рахунок
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Втішна перемога: Україна здолала Хорватію, але не вийшла на молодіжне Євро-2027
Молодіжна збірна України (фото: УАФ)
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Молодіжна збірна України завершила відбір на чемпіонат Європи-2027 перемогою над Хорватією. Команда Дмитра Михайленка мінімально здолала суперника у заключному турі кваліфікації.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Відбір на молодіжне Євро-2027

Україна U-21 – Хорватія U-21 – 1:0

Гол: Пищур, 9

Як пройшов матч проти хорватів

Поєдинок заключного туру кваліфікації пройшов в угорському Мішкольці на стадіоні DVTK.

Підопічні Дмитра Михайленка зуміли швидко відкрити рахунок: вже на дев'ятій хвилині форвард Олександр Пищур відгукнувся на передачу Дениса Гришкевича з правого флангу та точно пробив у сітку воріт.

Упродовж матчу обидві команди мали шанси змінити рахунок. Зокрема, у першому таймі Пищур міг оформити дубль, але програв дуель воротарю, на що хорвати відповіли небезпечним моментом Сегечіча. По перерві активними діями відзначалися Гришкевич, чий удар прийшовся в поперечину, а також голкіпер Владислав Крапивцов, який неодноразово рятував українців від пропущених голів.

Турнірні підсумки та подальші плани

Попри перемогу з рахунком 1:0, молодіжна збірна України вперше за шість років не змогла відібратися на чемпіонат Європи. "Синьо-жовті" достроково втратили шанси на вихід із групи після нічиєї з Туреччиною (2:2).

Завершивши відбірковий цикл на третьому місці, українська "молодіжка" проведе ще один поєдинок – уже найближчого понеділка, 5 жовтня, команда зіграє товариський матч проти збірної Албанії.

Раніше національна команда України назвала стартовий склад на матч з Північною Ірландією у Лізі націй.

Теги: Футбол
Головні матчі
Ліга націй 2 жовтня 21:45
Украина - : - Північна Ірландія
Ліга націй 2 жовтня 21:45
Франція - : - Італія
Суперліга 2 жовтня 18:30
Прикарпаття-Говерла - : - Запоріжжя
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