Утешительная победа: Украина одолела Хорватию, но не вышла на молодежное Евро-2027

Молодежная сборная Украины завершила отбор на чемпионат Европы-2027 победой над Хорватией. Команда Дмитрия Михайленко минимально одолела соперника в заключительном туре квалификации.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Отбор на молодежное Евро-2027
Украина U-21 – Хорватия U-21 – 1:0
Гол: Пищур, 9
Поединок заключительного тура квалификации прошел в венгерском Мишкольце на стадионе DVTK.
Подопечные Дмитрия Михайленко сумели быстро открыть счет: уже на девятой минуте форвард Александр Пищур откликнулся на передачу Дениса Гришкевича с правого фланга и точно пробил в сетку ворот.
На протяжении матча обе команды имели шансы изменить счет. В частности, в первом тайме Пищур мог оформить дубль, но проиграл дуэль вратарю, на что хорваты ответили опасным моментом Сегечича. После перерыва активными действиями отметились Гришкевич, чей удар пришелся в перекладину, а также голкипер Владислав Крапивцов, который неоднократно спасал украинцев от пропущенных голов.
Несмотря на победу со счетом 1:0, молодежная сборная Украины впервые за шесть лет не смогла отобраться на чемпионат Европы. "Сине-желтые" досрочно потеряли шансы на выход из группы после ничьей с Турцией (2:2).
Завершив отборочный цикл на третьем месте, украинская "молодежка" проведет еще один поединок - уже в ближайший понедельник, 5 октября, команда сыграет товарищеский матч против сборной Албании.
Ранее национальная команда Украины назвала стартовый состав на матч с Северной Ирландией в Лиге наций.