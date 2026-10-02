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Футбол 02 октября 2026 · 21:25

Утешительная победа: Украина одолела Хорватию, но не вышла на молодежное Евро-2027

Пищур забил быстрый гол, а Крапивцов помог команде удержать победный счет.
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Утешительная победа: Украина одолела Хорватию, но не вышла на молодежное Евро-2027
Молодежная сборная Украины (фото: УАФ)
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Молодежная сборная Украины завершила отбор на чемпионат Европы-2027 победой над Хорватией. Команда Дмитрия Михайленко минимально одолела соперника в заключительном туре квалификации.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Отбор на молодежное Евро-2027

Украина U-21 – Хорватия U-21 – 1:0

Гол: Пищур, 9

Как прошел матч против хорватов

Поединок заключительного тура квалификации прошел в венгерском Мишкольце на стадионе DVTK.

Подопечные Дмитрия Михайленко сумели быстро открыть счет: уже на девятой минуте форвард Александр Пищур откликнулся на передачу Дениса Гришкевича с правого фланга и точно пробил в сетку ворот.

На протяжении матча обе команды имели шансы изменить счет. В частности, в первом тайме Пищур мог оформить дубль, но проиграл дуэль вратарю, на что хорваты ответили опасным моментом Сегечича. После перерыва активными действиями отметились Гришкевич, чей удар пришелся в перекладину, а также голкипер Владислав Крапивцов, который неоднократно спасал украинцев от пропущенных голов.

Турнирные итоги и дальнейшие планы

Несмотря на победу со счетом 1:0, молодежная сборная Украины впервые за шесть лет не смогла отобраться на чемпионат Европы. "Сине-желтые" досрочно потеряли шансы на выход из группы после ничьей с Турцией (2:2).

Завершив отборочный цикл на третьем месте, украинская "молодежка" проведет еще один поединок - уже в ближайший понедельник, 5 октября, команда сыграет товарищеский матч против сборной Албании.

Ранее национальная команда Украины назвала стартовый состав на матч с Северной Ирландией в Лиге наций.

Теги: Футбол
Главные матчи
Лига наций 2 октября 21:45
Україна - : - Северная Ирландия
Лига наций 2 октября 21:45
Франция - : - Италия
Суперлига 2 октября 18:30
Прикарпатье-Говерла - : - Запорожье
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