Ярмоленко возвращается: Украина назвала стартовый состав на матч с Северной Ирландией в Лиге наций

Тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреа Мальдерой определился со стартовым составом на матч третьего тура Лиги наций против Северной Ирландии. "Сине-желтых" ждет принципиальный поединок за лидерство в группе Дивизиона В.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Матч против Северной Ирландии пройдет в словацкой Трнаве на стадионе имени Антона Малатинского, а стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
В настоящее время обе команды возглавляют свою группу, имея в активе по 4 очка, однако островитяне опережают украинцев по дополнительным показателям.
Главной неожиданностью стала смена игровой схемы: если в предыдущих матчах команда играла по тактике 4-4-2, то на этот поединок сборная Украины выйдет в формации 3-4-3. В ворота национальной команды вернулся Дмитрий Ризнык, а капитанские функции будет выполнять ветеран Андрей Ярмоленко.
В стартовую одиннадцатку "сине-желтых" вошли следующие футболисты:
Матч сборной Украины в Трнаве покажет OTT-платформа MEGOGO - матч доступен по подпискам "Оптимальная", "Спорт" и во всех "MEGOPACK".
Бесплатно эту игру можно будет посмотреть на телеканале "MEGOGO СПОРТ", который доступен как в эфире T2, так и в кабельных сетях.
Комментировать матч будут Вадим Шевякин и Илья Дудка.
Перед матчем против Северной Ирландии предлагаем вспомнить, как завершился матч Украины и Грузии в Тбилиси.