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Футбол 02 октября 2026 · 20:58

Ярмоленко возвращается: Украина назвала стартовый состав на матч с Северной Ирландией в Лиге наций

Мальдера сделал несколько важных изменений перед поединком в Трнаве
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Ярмоленко возвращается: Украина назвала стартовый состав на матч с Северной Ирландией в Лиге наций
Сборная Украины (фото: УАФ)
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Тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреа Мальдерой определился со стартовым составом на матч третьего тура Лиги наций против Северной Ирландии. "Сине-желтых" ждет принципиальный поединок за лидерство в группе Дивизиона В.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Главные изменения и новая тактика

Матч против Северной Ирландии пройдет в словацкой Трнаве на стадионе имени Антона Малатинского, а стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

В настоящее время обе команды возглавляют свою группу, имея в активе по 4 очка, однако островитяне опережают украинцев по дополнительным показателям.

Главной неожиданностью стала смена игровой схемы: если в предыдущих матчах команда играла по тактике 4-4-2, то на этот поединок сборная Украины выйдет в формации 3-4-3. В ворота национальной команды вернулся Дмитрий Ризнык, а капитанские функции будет выполнять ветеран Андрей Ярмоленко.

Официальный стартовый состав сборной Украины

В стартовую одиннадцатку "сине-желтых" вошли следующие футболисты:

  • Дмитрий Ризнык – Валерий Бондарь, Илья Забарный, Эдуард Сарапий, Николай Матвиенко – Георгий Судаков, Владимир Бражко, Олег Очеретько – Виктор Цыганков, Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук.

Ярмоленко возвращается: Украина назвала стартовый состав на матч с Северной Ирландией в Лиге наций

Где смотреть матч Украина - Северная Ирландия

Матч сборной Украины в Трнаве покажет OTT-платформа MEGOGO - матч доступен по подпискам "Оптимальная", "Спорт" и во всех "MEGOPACK".

Бесплатно эту игру можно будет посмотреть на телеканале "MEGOGO СПОРТ", который доступен как в эфире T2, так и в кабельных сетях.

Комментировать матч будут Вадим Шевякин и Илья Дудка.

Перед матчем против Северной Ирландии предлагаем вспомнить, как завершился матч Украины и Грузии в Тбилиси.

Теги: Футбол Лига наций Ярмоленко
Главные матчи
Лига наций 2 октября 21:45
Україна - : - Северная Ирландия
Лига наций 2 октября 21:45
Франция - : - Италия
Суперлига 2 октября 18:30
Прикарпатье-Говерла - : - Запорожье
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