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Футбол 02 жовтня 2026 · 20:58

Ярмоленко повертається: Україна назвала стартовий склад на матч з Північною Ірландією у Лізі націй

Мальдера зробив кілька важливих змін перед поєдинком у Трнаві
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Ярмоленко повертається: Україна назвала стартовий склад на матч з Північною Ірландією у Лізі націй
Збірна України (фото: УАФ)
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Тренерський штаб збірної України на чолі з Андреа Мальдерою визначився зі стартовим складом на матч третього туру Ліги націй проти Північної Ірландії. На "синьо-жовтих" чекає принциповий поєдинок за лідерство у групі Дивізіону В.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Головні зміни та нова тактика

Матч проти Північної Ірландії пройде у словацькій Трнаві на стадіоні імені Антона Малатінського, а стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Наразі обидві команди очолюють свою групу, маючи в активі по 4 очки, проте острів'яни випереджають українців за додатковими показниками.

Головною несподіванкою стала зміна ігрової схеми: якщо у попередніх матчах команда грала за тактикою 4-4-2, то на цей поєдинок збірна України вийде у формації 3-4-3. У ворота національної команди повернувся Дмитро Різник, а капітанські функції виконуватиме ветеран Андрій Ярмоленко.

Офіційний стартовий склад збірної України

До стартової одинадцятки "синьо-жовтих" увійшли такі футболісти:

  • Дмитро Різник – Валерій Бондар, Ілля Забарний, Едуард Сарапій, Микола Матвієнко – Георгій Судаков, Володимир Бражко, Олег Очеретько – Віктор Циганков, Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук.

Ярмоленко повертається: Україна назвала стартовий склад на матч з Північною Ірландією у Лізі націй

Де дивитися матч Україна - Північна Ірландія

Матч збірної України в Трнаві покаже OTT-платформа MEGOGO - матч доступний за передлплатами "Оптимальна", "Спорт" та в усіх "MEGOPACK".

Безкоштовно цю гру можна буде подивитись на телеканалі "MEGOGO СПОРТ", який доступний як в ефірі T2, так і в кабельних мережах.

Коментуватимуть матч Вадим Шевякін та Ілля Дудка.

Перед матчем проти Північної Ірландії пропонуємо згадати, як завершився матч України та Грузії у Тбілісі.

Теги: Футбол Ліга націй Ярмоленко
Головні матчі
Ліга націй 2 жовтня 21:45
Украина - : - Північна Ірландія
Ліга націй 2 жовтня 21:45
Франція - : - Італія
Суперліга 2 жовтня 18:30
Прикарпаття-Говерла - : - Запоріжжя
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