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Інше 17 липня 2026 · 14:17

Гуцуляк шокував вибором нового клубу після відходу з "Полісся"

Лідер збірної України погодив умови контракту з турецьким середняком
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Гуцуляк шокував вибором нового клубу після відходу з "Полісся"
Олексій Гуцуляк (фото: ФК "Полісся")

Один із провідних футболістів збірної України Олексій Гуцуляк, який отримав статус вільного агента після завершення контракту з житомирським "Поліссям", визначився з новою командою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BurBuzz.

Несподіваний турецький варіант

Український вінгер погодив умови особистої угоди з турецьким "Коджаеліспором", який завершив минулий сезон місцевої Суперліги на 10-му рядку в таблиці.

За даними інсайдера Ігоря Бурбаса, на рішення Гуцуляка суттєво вплинув фінансовий фактор. Турецька сторона виявилася готовою задовольнити запити українця, запропонувавши зарплату в районі 1 мільйона євро на рік.

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Оскільки Олексій перебуває у статусі вільного агента, турецькому клубу не доведеться платити за нього компенсацію. Крім того, представникам футболіста вдалося вигідно презентувати його статистику: 21 гол та 11 асистів за 65 матчів у складі "Полісся", а також 6 голів за збірну України.

Бруніньйо перейшов дорогу

Цікаво, що раніше на футболіста серйозно претендував ізраїльський гранд "Маккабі" Хайфа, де Гуцуляку пропонували близько 700-800 тисяч євро.

Проте ізраїльтяни зрештою витратили свій бюджет на іншого виконавця з УПЛ – бразильця Бруніньйо, що виступав за львівські "Карпати". Через це варіант із Гуцуляком остаточно відпав, попри те, що гравці виступають на різних позиціях.

Зазначимо, що вартість Гуцуляка за даними порталу Transfermarkt становить 3,5 млн євро.

Раніше ми писали, що гендиректор "Шахтаря" пригрозив судом через ліміт на легіонерів.

Теги: Футбол УПЛ
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