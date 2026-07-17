"Шпаргалки спрацювали": як у "Динамо" пояснили екстремальний прохід "Університаті"

Попри ігрову перевагу в обох матчах, київське "Динамо" лише у серії післяматчевих пенальті здолало румунську "Університатю" та пробилося до другого раунду кваліфікації Ліги Європи.

Як прокоментували футболісти і тренери киян важкий успіх – повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт столичного клубу .

Секретна зброя Нещерета

Героєм вечора став голкіпер киян Руслан Нещерет. Після матчу він зізнався, що команда мала вирішувати долю путівки значно раніше, але вкотре завадила реалізація та офсайди. Водночас воротар розкрив секрет успіху в серії одинадцятиметрових.

"Я вважаю, що ми повністю переважали суперника, і ця перемога закономірна. Володіли перевагою, але футбол не завжди справедливий – доводиться іноді страждати: грати 0:0 упродовж 120 хвилин, судоми були у хлопців. Нам усе ж таки вдалося забити два м'ячі, але в тих епізодах були фіксовані офсайди. Проте ті шпаргалки, які підготували тренери по воротарях, спрацювали", - з посмішкою зазначив Нещерет.

Сейв Нещерета у серії пенальті (фото: ФК "Динамо")

Тепер увага на ПАОК

Захисник "біло-синіх" Костянтин Вівчаренко, який виходив на заміну підсилювати атаку, підкреслив, що команда виконала головне завдання, а тепер уся увага перемикається на грецький ПАОК, з яким кияни зіграють у наступному раунді ЛЄ.

"Головне, що сьогодні перемогли. Я виходив, щоб допомогти команді забити, тому що було створено багато моментів, але м'яч якось не йшов у ворота. Добре, що все так закінчилося, і в підсумку ми пройшли. Далі в нас ПАОК – це хороша команда. Будемо аналізувати її і готуватися", - сказав футболіст киян.

Ігор Костюк (фото: ФК "Динамо")

Костюк не думає про Лігу конференцій

Головний тренер "Динамо" Ігор Костюк подякував підопічним за проявлений дух переможців і наголосив, що в теперішніх умовах клуб робить свідомий акцент на внутрішні резерви.

"Бачимо ту кількість легіонерів, які грають за "Університатю". У нас же більшість є вихованцями нашого клубу. З усіма моментами, що відбуваються в нашій країні, розраховуємо більше на власних вихованців. Вони прогресують, пережиті емоції допоможуть їм вирости у топ-гравців", - заявив наставник.

Костюк також додав, що команда не повертатиметься до Києва, а готуватиметься до першого матчу з ПАОКом у Любліні. На компроміси у вигляді Ліги конференцій тренерський штаб не згоден.

"Ми зараз граємо в Лізі Європи і хочемо продовжувати виступи саме тут", - наголосив тренер.

Поповнення під час матчу

Окрім важкої перемоги на полі, у динамівців з'явився ще один особливий привід для радості. Прямо під час поєдинку в родині захисника Олександра Тимчика відбулося поповнення.

"Наостанок хотілося би повідомити приємну новину. Прямо під час матчу в нашого футболіста Олександра Тимчика народилася донечка. Хочемо привітати його. Для нашої команди це також величезна подія!" - зворушливо підсумував Костюк.