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Молода зірка "Динамо" обрав майбутню кар'єру та повідомив про це клуб

19:08 14.07.2026 Вт
2 хв
Нападник влітку начебто мав низку варіантів продовжити виступи за кордоном
aimg Малюгін Микита
Молода зірка "Динамо" обрав майбутню кар'єру та повідомив про це клуб 20-річний форвард тільки-но закріпився в основі "Динамо" (Фото: fcdynamo.com)
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Нападник збірної України Матвій Пономаренко визначився зі своїм майбутнім і вирішив залишитися в київському "Динамо". Футболіст погодився продовжити співпрацю з клубом, попри інтерес з-за кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію проєкта "ТаТоТаке".

Як стало відомо, талановитий 20-річний форвард ще до старту літніх тренувальних зборів зустрівся з президентом клубу Ігорем Суркісом. Під час особистої розмови сторони досягли усної домовленості про підписання нового довгострокового контракту.

Сам футболіст чітко дав зрозуміти керівництву столичного клубу, що на цьому етапі кар'єри пов'язує свої плани виключно з рідною командою. Та й в новому контракті начебто будуть прописані значно приємніші фінансові умови для форварда.

Чутки про перехід до Туреччини

Раніше в медіа активно поширювалися чутки про потенційний трансфер українця. У послугах Пономаренка нібито був серйозно зацікавлений стамбульський "Галатасарай".

Також серед європейських клубів інтерес до Пономаренка приписували французькому "Страсбургу" та італійському "Мілану".

Статистика майбутньої зірки

Матвій Пономаренко є одним із найперспективніших атакувальних гравців України. Він дебютував у першій команді "Динамо" ще в 2023-му році, а в сезоні-2024/25 він став чемпіоном України.

Проте по справжньому в стартовому складі нападник закріпився в минулому сезоні. Загалом на рахунку Пономаренка минулого сезона - 16 голів за киян в усіх турнірах.

Нагадаємо, раніше в "Динамо" вирішили віддати в оренду іншого молодого футболіста - 22-річного Максима Дячука. Також столичний гранд вже розпочав новий сезон - першу гру кияни провели в рамках відбору до Ліги Європи.

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