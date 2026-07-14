Молодая звезда "Динамо" выбрал будущую карьеру и сообщил об этом клубу

Нападающий сборной Украины Матвей Пономаренко определился со своим будущим и решил остаться в киевском "Динамо". Футболист согласился продолжить сотрудничество с клубом, несмотря на интерес из-за границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию проекта "ТаТоТаке" .

Как стало известно, талантливый 20-летний форвард еще до старта летних тренировочных сборов встретился с президентом клуба Игорем Суркисом. В ходе личного разговора стороны достигли устной договоренности о подписании нового долгосрочного контракта.

Сам футболист ясно дал понять руководству столичного клуба, что на этом этапе карьеры связывает свои планы исключительно с родной командой. Да и в новом контракте наверняка будут прописаны более приятные финансовые условия для форварда.

Слухи о переходе в Турцию

Ранее в медиа активно распространялись слухи о потенциальном трансфере украинца. В услугах Пономаренко якобы был серьезно заинтересован стамбульский "Галатасарай".

Также среди европейских клубов интерес к Пономаренко приписывали французскому "Страсбургу" и итальянскому "Милану".

Статистика будущей звезды

Матвей Пономаренко является одним из самых перспективных атакующих игроков Украины. Он дебютировал в первой команде "Динамо" еще в 2023 году, а в сезоне-2024/25 он стал чемпионом Украины.

Однако по настоящему в стартовом составе нападающий закрепился в прошлом сезоне. Всего на счету Пономаренко в прошлом сезоне – 16 голов за киевлян во всех турнирах.