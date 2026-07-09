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Без голов и без света: как "Динамо" стартовало в Лиге Европы

22:02 09.07.2026 Чт
3 мин
Команда Игоря Костюка провела непростой поединок в Люблине
aimg Андрей Костенко
Без голов и без света: как "Динамо" стартовало в Лиге Европы Старт для "Динамо" оказался непростым (фото: ФК "Динамо")
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Киевское "Динамо" первым из украинских команд открыло еврокубковый сезон-2026/27. В польском Люблине "бело-синие" провели номинально домашний матч первого раунда отбора Лиги Европы против румынской "Университати" (Клуж).

Детали поединка и окончательный результат – сообщает РБК-Украина.

Лига Европы. 1-й раунд квалификации. Первый матч

"Динамо" (Киев, Украина) – "Университатя" (Клуж, Румыния) – 0:0

Обмен моментами и нули до перерыва

Киевляне начали встречу в следующем составе:

  • "Динамо": Нещерет – Дубинчак, Михавко, Беловар, Кендзера – Бражко, Пихалонок, Шапаренко – Редушко, Пономаренко, Волошин.
  • Запасные: Ольховой, Суркис, Овчаренко, Коробов, Рубчинский, Огундана, Гусев, Малыш, Буяльский, Герреро, Тиаре, Герич.

Без голов и без света: как &quot;Динамо&quot; стартовало в Лиге Европы

Стартовый отрезок прошел в разведке, где киевляне по традиции пытались установить контроль над мячом, а румынский коллектив плотно оборонялся.

Постепенно "Динамо" увеличило давление и создало первый реальный шанс: после навеса Редушко Пихаленок пробивал головой из центра штрафной, но акцентированного удара не получилось. Впоследствии эта же связка чуть не организовала шедевр – Редушко прострелил, Шапаренко элегантно сбросил пяткой под удар Пихальонку, но тот минимально промахнулся.

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Румыны ответили очень остро на 36-й минуте, воспользовавшись единственным серьезным провалом в центре обороны киевлян. Менди выскочил на рандеву с Нещеретом, но голкипер "Динамо" сыграл блестяще и спас команду.

В конце тайма подопечные Игоря Костюка снова зажали соперника. Опасно с лета после ошибки вратаря пробивал Шапаренко, а на последних минутах он же имел еще одну попытку с угла штрафной, но отправил мяч прямо в руки голкипера соперников. Первая половина игры завершилась без забитых мячей – 0:0.

Супершанс Шапаренко и "блекаут"

Вторую половину встречи динамовцы начали с активного давления, полностью зажав румынскую команду на ее половине поля. Уже на 47-й минуте Бражко проверил бдительность вратаря дальним ударом.

Для усиления креатива в передней линии тренерский штаб "бело-синих" провел замену на 61-й минуте: вместо Пихаленко на поле появился опытный Буяльский. Именно он вскоре имел отличный случай открыть счет - после продуманной поперечной передачи от Михавко Буяльский мощно пробил из центральной зоны, но голкипер "Университати" спас свои ворота.

Давление "Динамо" лишь нарастало, и защита гостей начала трещать. На 68-й минуте Пономаренко эффектно на замахе убрал защитника в штрафной и сильно пробил, но снова на высоте был вратарь соперников.

Ближе всего к успеху украинский клуб был на 79-й минуте, когда стадион в Люблине уже готов был праздновать гол. Шапаренко накрутил оппонента возле левого угла штрафной и выполнил свой фирменный обводной удар - румын спасла перекладина, которая приняла на себя этот выстрел.

В конце встречи игра неожиданно приобрела драматическую окраску не только из-за событий на поле. На 85-й минуте на стадионе "Арена Люблин" возникли серьезные проблемы с техническим освещением, из-за чего арбитру пришлось остановить матч и взять длительную паузу.

После того как неполадки устранили, команды вернулись к игре, а эстонский рефери Йоонас Яановиц компенсировал до основного времени солидные 8 минут. Несмотря на яростное давление "бело-синих" и попытку вырвать победу в добавленное время, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью - 0:0. Судьба путевки в следующий раунд решится в ответном матче - 16 июля.

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