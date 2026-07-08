Вернут ли футбольные команды РФ на мировую арену: The Guardian узнало позицию УЕФА

Европейская футбольная ассоциация готова заблокировать возвращение команд РФ на международные соревнования. Это происходит на фоне решения МОК временно снять со страны дисквалификацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

УЕФА бросает вызов решению МОК в отношении России

УЕФА пока не прокомментировала ситуацию. Однако источники в нескольких национальных ассоциациях заявили об отсутствии перспектив возвращения российских команд в европейский футбол и чемпионат мира. Причина - хотя это турнир ФИФА, отборочные соревнования по чемпионатам Европы проводятся УЕФА.

Также крупнейшие западноевропейские ассоциации и федерации, в том числе в Британии, Германии и Франции по-прежнему категорически против возвращения России.

Дело в том, что три года тому назад УЕФА была вынуждена отказаться от планов возвращения российских футбольных команд на молодежные турниры. Ведь произошла отрицательная реакция со стороны не менее членов ассоциации.

Также президент УЕФА Александер Чеферин будет переизбираться в следующем году, поэтому не хочет оттолкнуть значительную часть своего электората.

Какова позиция ФИФА

7 июля ФИФА заявила, что пересмотрит свою позицию по возвращению футбольных команд России на международные соревнования. Теперь позиция УЕФА создает потенциальный конфликт.

Президент ФИФА Джанни Инфантино поддерживает тесные связи с российским диктатором Владимиром Путиным, так что совсем не против российских команд в футбольный мир.

"Этот запрет ничего не дал, он лишь породил еще большее разочарование и ненависти", - считает он.

Даже если ФИФА сделает радикальный шаг и позволит России участвовать в отборочных матчах чемпионата мира, европейские команды могут угрожать бойкотом соревнований.