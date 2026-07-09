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Без голів і без світла: як "Динамо" стартувало у Лізі Європи

22:02 09.07.2026 Чт
3 хв
Команда Ігоря Костюка провела непростий поєдинок у Любліні
aimg Андрій Костенко
Без голів і без світла: як "Динамо" стартувало у Лізі Європи Старт для "Динамо" видався непростим (фото: ФК "Динамо")
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Київське "Динамо" першим з українських команд відкрило єврокубковий сезон-2026/27. У польському Любліні "біло-сині" провели номінально домашній матч першого раунду відбору Ліги Європи проти румунської "Університаті" (Клуж).

Деталі поєдинку та остаточний результат – повідомляє РБК-Україна.

Ліга Європи. 1-й раунд кваліфікації. Перший матч

"Динамо" (Київ, Україна) – "Університатя" (Клуж, Румунія) – 0:0

Обмін моментами та нулі до перерви

Кияни розпочали зусьтріч у такому складі:

  • "Динамо": Нещерет – Дубінчак, Михавко, Біловар, Кендзьора – Бражко, Піхальонок, Шапаренко – Редушко, Пономаренко, Волошин.
  • Запасні: Ольховий, Суркіс, Вівчаренко, Коробов, Рубчинський, Огундана, Гусєв, Малиш, Буяльський, Герреро, Тіаре, Герич.

Без голів і без світла: як &quot;Динамо&quot; стартувало у Лізі Європи

Стартовий відрізок зустрічі пройшов у розвідці, де кияни за традицією намагалися встановити контроль над м'ячем, а румунський колектив щільно оборонявся.

Поступово "Динамо" збільшило тиск і створило перший реальний шанс: після навісу Редушка Піхальонок пробивав головою з центру штрафного, але акцентованого удару не вийшло. Згодом ця ж зв'язка ледь не організувала шедевр – Редушко прострілив, Шапаренко елегантно скинув п'ятою під удар Піхальонку, але той мінімально схибив.

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Румуни відповіли дуже гостро на 36-й хвилині, скориставшись єдиним серйозним провалом у центрі оборони киян. Менді вискочив на рандеву з Нещеретом, проте голкіпер "Динамо" зіграв блискуче та врятував команду.

Наприкінці тайму підопічні Ігоря Костюка знову затисли суперника. Небезпечно з льоту після помилки воротаря пробивав Шапаренко, а на останніх хвилинах він же мав ще одну спробу з кута карного майданчика, але відправив м'яч прямо до рук голкіпера суперників. Перша половина гри завершилася без забитих м'ячів – 0:0.

Супершанс Шапаренка та "блекаут"

Другу половину зустрічі динамівці розпочали з активного тиску, повністю затиснувши румунську команду на її половині поля. Вже на 47-й хвилині Бражко перевірив пильність воротаря дальнім ударом.

Для посилення креативу в передній лінії тренерський штаб "біло-синіх" провів заміну на 61-й хвилині: замість Піхальонка на полі з'явився досвідчений Буяльський. Саме він невдовзі мав чудову нагоду відкрити рахунок - після продуманої поперечної передачі від Михавка Буяльський потужно пробив із центральної зони, але голкіпер "Університаті" у карколомному падінні врятував свої ворота.

Тиск "Динамо" лише наростав, і захист гостей почав тріщати. На 68-й хвилині Пономаренко ефектно на замаху прибрав захисника у карному майданчику та сильно пробив, але знову на висоті був воротар суперників.

Найближчим до успіху український клуб був на 79-й хвилині, коли стадіон у Любліні вже готовий був святкувати гол. Шапаренко накрутив опонента біля лівого кута штрафного майданчика і виконав свій фірмовий обвідний технічний удар - румунів врятувала поперечина, яка прийняла на себе цей постріл.

Наприкінці зустрічі гра несподівано набула драматичного забарвлення не лише через події на полі. На 85-й хвилині на стадіоні "Арена Люблін" виникли серйозні проблеми з технічним освітленням, через що арбітру довелося зупинити матч і взяти тривалу вимушену паузу.

Після того, як неполадки усунули, команди повернулися до гри, а естонський рефері Йоонас Яановіц компенсував до основного часу солідні 8 хвилин. Попри шалений тиск "біло-синіх" та намагання вирвати перемогу у доданий час, фінальний свисток зафіксував нульову нічию - 0:0. Доля путівки до наступного раунду вирішиться у матчі-відповіді - 16 липня.

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