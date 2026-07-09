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Таємниці підготовки "Шахтаря" до Ліги чемпіонів: футболіст "гірників" поділився інсайдами

19:18 09.07.2026 Чт
2 хв
Донецький клуб закладає фундамент перевіреним методом
aimg Андрій Костенко
Таємниці підготовки "Шахтаря" до Ліги чемпіонів: футболіст "гірників" поділився інсайдами Єгор Назарина (фото: ФК "Шахтар")
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Донецький "Шахтар" розпочав літні підготовчі збори у Словенії, де закладає фундамент під новий сезон, зокрема майбутній старт у Лізі чемпіонів. Півзахисник "гірників" Єгор Назарина привідкрив завісу над деталями інтенсивної роботи на першому етапі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю футболіста клубній прес-службі.

Бігати і ще раз бігати

На першому етапі літніх зборів наставник донеччан запропонував гравцям максимальні фізичні навантаження. За словами футболіста, наразі тренерський штаб робить головну ставку на витривалість, поєднуючи її з тактичними напрацюваннями під час вечірніх занять.

"Поки що вимагає бігати, бігати й ще раз бігати, тому що на першому зборі ми закладаємо фундамент фізичної підготовки, з яким ідемо протягом цілого сезону. Тож це важливий тиждень був, ми плідно попрацювали. Однак увечері працюємо з м'ячем, багато тактичної роботи – це теж важливий аспект, на який зважаємо", - зазначив півзахисник.

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Перевірений метод

Подібний інтенсивний графік підготовки "гірники" вже проходили минулого літа, і цей досвід приніс солідні результати на міжнародній арені.

"Рік тому ми заклали хороший фундамент влітку. Тоді в нас було багато матчів, якщо я не помиляюся, зіграли вісім поєдинків у кваліфікації єврокубків, але заклали той фундамент, з яким йшли протягом усього сезону. Як результат, ми були добре підготовленими і, як на мене, жодній команді не поступилися фізично. Тому, іще раз повторюся, це дуже важлива робота", - впевнений футболіст.

Таємниці підготовки &quot;Шахтаря&quot; до Ліги чемпіонів: футболіст &quot;гірників&quot; поділився інсайдами

Арда Туран одразу задав високий темп (фото ФК "Шахтар")

Лише максимальні цілі

Орієнтири донецького гранда залишаються незмінно амбітними. Клуб налаштовується на боротьбу за найвищі нагороди на всіх фронтах.

"Ми – "Шахтар", і у нас завжди найвищі цілі: це перемога в кожному турнірі, в якому ми беремо участь, – у чемпіонаті та Кубку України, звичайно, хочемо якомога далі пройти в Лізі чемпіонів. Я вважаю, нам це до снаги, ми до цього готуємося", - підсумував Назарина.

Зазначимо, що перший офіційний поєдинок у новому сезоні "Шахтар" зіграє у рамках стартового туру УПЛ проти "Кудрівки". Цей матч відбудеться 3 серпня. А у вересні чемпіони України розпочнуть свій шлях у основному турнірі ЛЧ.

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