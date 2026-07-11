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Снова в аренду за границу: какой европейский клуб подписал динамовца Дячука

15:00 11.07.2026 Сб
2 мин
Воспитанника киевлян поразили чешские фанаты: что пообещал им защитник?
aimg Екатерина Урсатий
Снова в аренду за границу: какой европейский клуб подписал динамовца Дячука Максим Дячук (фото: instagram.com/fcbanikostrava)
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Центральный защитник киевского "Динамо" Максим Дячук продолжит карьеру в чемпионате Чехии. 22-летний футболист стал игроком футбольного клуба "Баник" из города Острава, где выступит на правах годовой аренды с возможностью дальнейшего выкупа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Приоритет для чехов: детали трансфера

Арендное соглашение украинского защитника рассчитано до конца июня 2027 года. Для чешской команды подписание воспитанника киевского футбола стало ключевой задачей на трансферном рынке, о чем открыто заявили в руководстве клуба.

Спортивный директор "Баника" Людек Миклошко отметил, что укрепление оборонной линии являлось главным приоритетом на межсезонье.

По его словам, Макс является молодым и перспективным защитником, полностью отвечающим требованиям тренерского штаба. В чешском клубе верят, что он привыкнет к новой обстановке и станет ценным усилением.

Что говорит сам футболист о своем переезде

Дячук признался, что вариант с переездом в Остраву заинтересовал его сразу, как поступила информация от футбольного агента. Перед принятием решения игрок подробно изучил историю своей новой команды.

"Я искал информацию, узнал, что Баник - сильный бренд, который выигрывал четыре титула за свою историю и пять раз завоевал Кубок. А потом я увидел видео со стадиона, которые демонстрировали атмосферу, созданную болельщиками. Я подумал: да, мне это действительно интересно", - рассказал Максим.

Защитник также пообещал болельщикам полностью отдаваться на поле и жертвовать собой ради командных результатов.

Опыт в Европе и выступления за Динамо

Дячук находится в структуре столичного гранда с 2020 года. Вместе с киевлянами он уже успел выиграть золотые медали чемпионата Украины в сезоне 2024/25. Футболис играл на правах аренды в УПЛ за "Александрию", а также защищал цвета польской "Лехии" из Гданьска.

Именно в польском Экстраклассе защитник провел предыдущий игровой год, где стал стабильным игроком основного состава. В Гданьске он отыграл 28 поединков во всех официальных турнирах, записав на свой счет 2 забитых мяча и 1 результативную передачу.

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