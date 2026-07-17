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"Шпаргалки сработали": как в "Динамо" объяснили экстремальный проход "Университати"

11:22 17.07.2026 Пт
3 мин
Эмоции Нещерета и Вивчаренко и трогательная новость от Костюка после успеха в Лиге Европы
aimg Андрей Костенко
"Шпаргалки сработали": как в "Динамо" объяснили экстремальный проход "Университати" Руслан Нещерет – герой матча в Румынии (фото: ФК "Динамо")
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Несмотря на игровое преимущество в обоих матчах, киевское "Динамо" лишь в серии послематчевых пенальти одолело румынскую "Университатю" и пробилось во второй раунд квалификации Лиги Европы.

Как прокомментировали футболисты и тренеры киевлян тяжелый успех – сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт столичного клуба.

Секретное оружие Нещерета

Героем вечера стал голкипер киевлян Руслан Нещерет. После матча он признался, что команда должна была решать судьбу путевки гораздо раньше, но помешала реализация и офсайды. В то же время вратарь раскрыл секрет успеха в серии одиннадцатиметровых.

"Я считаю, что мы полностью превосходили соперника, и эта победа закономерна. Владели преимуществом, но футбол не всегда справедлив – приходится иногда страдать: играть 0:0 на протяжении 120 минут, судороги были у ребят. Нам все же удалось забить два мяча, но в тех эпизодах были зафиксированы офсайды. Тем не менее те шпаргалки, которые нам подготовили тренеры по вратарям, сработали", - с улыбкой отметил Нещерет.

&quot;Шпаргалки сработали&quot;: как в &quot;Динамо&quot; объяснили экстремальный проход &quot;Университати&quot;

Сэйв Нещерета в серии пенальти (фото: ФК "Динамо")

Теперь внимание на ПАОК

Защитник "бело-синих" Константин Вивчаренко, выходивший на замену усиливать атаку, подчеркнул, что команда выполнила главную задачу, а теперь все внимание переключается на греческий ПАОК, с которым киевляне сыграют в следующем раунде ЛЕ.

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"Главное, что сегодня победили. Я выходил, чтобы помочь команде забить, потому что было создано много моментов, но мяч как-то не шел в ворота. Хорошо, что все так закончилось, и в итоге мы прошли. Дальше у нас ПАОК – это хорошая команда. Будем анализировать ее и готовиться", - сказал футболист киевлян.

&quot;Шпаргалки сработали&quot;: как в &quot;Динамо&quot; объяснили экстремальный проход &quot;Университати&quot;

Игорь Костюк (фото: ФК "Динамо")

Костюк не думает о Лиге конференций

Главный тренер "Динамо" Игорь Костюк поблагодарил подопечных за проявленный дух победителей и подчеркнул, что в нынешних условиях клуб делает сознательный акцент на внутренние резервы.

"Видим то количество легионеров, которые играют за "Университатю". У нас же большинство являются воспитанниками нашего клуба. Со всеми происходящими в нашей стране моментами рассчитываем больше на собственных воспитанников. Они прогрессируют, пережитые эмоции помогут им вырасти у топ-игроков", - заявил наставник.

Костюк также добавил, что команда не будет возвращаться в Киев, а будет готовиться к первому матчу с ПАОКом в Люблине. На компромиссы в виде Лиги конференций тренерский штаб не согласен.

"Мы сейчас играем в Лиге Европы и хотим продолжать выступления именно здесь", – подчеркнул тренер.

Пополнение во время матча

Кроме тяжелой победы на поле, у динамовцев появился еще один особый повод для радости. Прямо во время поединка в семье защитника Александра Тимчика состоялось пополнение.

"Напоследок хотелось бы сообщить приятную новость. Прямо во время матча у нашего футболиста Александра Тимчика родилась дочь. Хотим поздравить его. Для нашей команды это тоже огромное событие!" – трогательно подытожил Костюк.

Ранее мы писали, что молодая звезда "Динамо" выбрал будущую карьеру и сообщил об этом клубу.

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