"Шпаргалки сработали": как в "Динамо" объяснили экстремальный проход "Университати"

Несмотря на игровое преимущество в обоих матчах, киевское "Динамо" лишь в серии послематчевых пенальти одолело румынскую "Университатю" и пробилось во второй раунд квалификации Лиги Европы.

Как прокомментировали футболисты и тренеры киевлян тяжелый успех – сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт столичного клуба .

Секретное оружие Нещерета

Героем вечера стал голкипер киевлян Руслан Нещерет. После матча он признался, что команда должна была решать судьбу путевки гораздо раньше, но помешала реализация и офсайды. В то же время вратарь раскрыл секрет успеха в серии одиннадцатиметровых.

"Я считаю, что мы полностью превосходили соперника, и эта победа закономерна. Владели преимуществом, но футбол не всегда справедлив – приходится иногда страдать: играть 0:0 на протяжении 120 минут, судороги были у ребят. Нам все же удалось забить два мяча, но в тех эпизодах были зафиксированы офсайды. Тем не менее те шпаргалки, которые нам подготовили тренеры по вратарям, сработали", - с улыбкой отметил Нещерет.

Сэйв Нещерета в серии пенальти (фото: ФК "Динамо")

Теперь внимание на ПАОК

Защитник "бело-синих" Константин Вивчаренко, выходивший на замену усиливать атаку, подчеркнул, что команда выполнила главную задачу, а теперь все внимание переключается на греческий ПАОК, с которым киевляне сыграют в следующем раунде ЛЕ.

"Главное, что сегодня победили. Я выходил, чтобы помочь команде забить, потому что было создано много моментов, но мяч как-то не шел в ворота. Хорошо, что все так закончилось, и в итоге мы прошли. Дальше у нас ПАОК – это хорошая команда. Будем анализировать ее и готовиться", - сказал футболист киевлян.

Игорь Костюк (фото: ФК "Динамо")

Костюк не думает о Лиге конференций

Главный тренер "Динамо" Игорь Костюк поблагодарил подопечных за проявленный дух победителей и подчеркнул, что в нынешних условиях клуб делает сознательный акцент на внутренние резервы.

"Видим то количество легионеров, которые играют за "Университатю". У нас же большинство являются воспитанниками нашего клуба. Со всеми происходящими в нашей стране моментами рассчитываем больше на собственных воспитанников. Они прогрессируют, пережитые эмоции помогут им вырасти у топ-игроков", - заявил наставник.

Костюк также добавил, что команда не будет возвращаться в Киев, а будет готовиться к первому матчу с ПАОКом в Люблине. На компромиссы в виде Лиги конференций тренерский штаб не согласен.

"Мы сейчас играем в Лиге Европы и хотим продолжать выступления именно здесь", – подчеркнул тренер.

Пополнение во время матча

Кроме тяжелой победы на поле, у динамовцев появился еще один особый повод для радости. Прямо во время поединка в семье защитника Александра Тимчика состоялось пополнение.

"Напоследок хотелось бы сообщить приятную новость. Прямо во время матча у нашего футболиста Александра Тимчика родилась дочь. Хотим поздравить его. Для нашей команды это тоже огромное событие!" – трогательно подытожил Костюк.