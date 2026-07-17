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"Динамо" против ПАОКа в Лиге Европы: когда и где состоятся матчи

10:05 17.07.2026 Пт
2 мин
Киевляне сразятся за выход в следующий раунд с бронзовым призером чемпионата Греции
aimg Андрей Костенко
"Динамо" против ПАОКа в Лиге Европы: когда и где состоятся матчи "Динамо" прошло "Университатю" в серии пенальти (фото: ФК "Динамо")
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Киевское "Динамо" успешно преодолело стартовый барьер на пути к общему этапу Лиги Европы-2026/2027. После сверхтяжелого двухматчевого противостояния с румынской "Университатей" (Клуж), завершившееся серией послематчевых пенальти, киевляне вышли во второй раунд квалификации.

Кто стал следующим соперником украинского клуба и когда состоятся матчи – сообщает РБК-Украина.

"Динамо" – ПАОК: расписание матчей

Поединки этой стадии пройдут в конце июля. Первый матч киевляне проведут в статусе номинальных хозяев поля, а ответную игру – на выезде.

  • Четверг, 23 июля. "Динамо" – ПАОК (игра пройдет в польском Люблине)
  • Четверг, 30 июля. ПАОК – "Динамо" (в Салониках)

Если "Динамо" победит греческий клуб по сумме двух матчей, оно выйдет в 3-й квалификационный раунд ЛЕ. В случае поражения перейдет в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций.

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Фактор Кендзеры и исторический подтекст

У "Динамо" и ПАОК уже есть история очных встреч, хотя она и датирована прошлым веком.

В сезоне-1976/1977 соперники пересекались в 1/8 финала Кубка европейских чемпионов. Тогда дважды сильнее оказались киевляне (4:0 и 2:0).

На этот раз у "Динамо" будет дополнительное преимущество. Защитник "бело-синих" Константин Вивчаренко поделился эмоциями после прохода румын и рассказал, кто поможет команде разобрать будущего соперника.

"У нас есть бывший игрок ПАОКа, который наверняка подскажет, как играть против них", - заметил Вивчаренко.

Речь идет о польском защитнике Томаше Кендзере, который с 2023 до 2026 года защищал цвета клуба из Салоник, а этим летом официально вернулся в расположение "Динамо".

Жеребьевка и потенциальные соперники

Еще до того, как команды сыграют первый матч, а именно 20 июля, состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Благодаря высокому рейтингу, триумфатор пары "Динамо" – ПАОК будет иметь сеянный статус. Среди потенциальных соперников – победители других пар 2-го раунда квалификации ЛЕ, а также неудачники отбора Лиги чемпионов.

В частности, "Динамо" может пересечься с такими командами, как бельгийский "Андерлехт", хорватский "Хайдук", кипрский "Пафос", австрийский "Штурм", турецкий "Фенербахче" и другие.

Ранее мы писали, что молодая звезда "Динамо" выбрал будущую карьеру и сообщил об этом клубу.

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