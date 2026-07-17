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"Динамо" проти ПАОКа у Лізі Європи: коли та де відбудуться матчі

10:05 17.07.2026 Пт
2 хв
Кияни поборються за вихід до наступного раунду з бронзовим призером чемпіонату Греції
aimg Андрій Костенко
"Динамо" проти ПАОКа у Лізі Європи: коли та де відбудуться матчі "Динамо" пройшло "Університатю" в серії пенальті (фото: ФК "Динамо")
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Київське "Динамо" успішно подолало стартовий бар'єр на шляху до загального етапу Ліги Європи-2026/2027. Після надважкого двоматчевого протистояння з румунською "Університатею" (Клуж), яке завершилося серією післяматчевих пенальті, кияни вийшли до другого раунду кваліфікації.

Хто став наступним суперником українського клубу та коли відбудуться матчі – повідомляє РБК-Україна.

"Динамо" – ПАОК: розклад матчів

Поєдинки цієї стадії пройдуть наприкінці липня. Перший матч кияни проведуть у статусі номінальних господарів поля, а гру-відповідь – на виїзді.

  • Четвер, 23 липня. "Динамо" – ПАОК (гра пройде у польському Любліні)
  • Четвер, 30 липня. ПАОК – "Динамо" (у Салоніках)

Якщо "Динамо" переможе грецький клуб за сумою двох матчів, воно вийде до 3-го кваліфікаційного раунду ЛЄ. У разі поразки – перейде у 3-й кваліфікаційний раунд Ліги конференцій.

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Фактор Кендзьори та історичний підтекст

"Динамо" та ПАОК вже мають історію очних зустрічей, хоча вона й датована минулим століттям.

У сезоні-1976/1977 суперники перетиналися в 1/8 фіналу Кубка європейських чемпіонів. Тоді двічі сильнішими виявилися кияни (4:0 та 2:0).

Цього разу "Динамо" матиме додаткову перевагу. Захисник "біло-синіх" Костянтин Вівчаренко поділився емоціями після проходу румунів та розповів, хто допоможе команді розібрати майбутнього суперника.

"У нас є колишній гравець ПАОКа, який, напевно, підкаже, як грати проти них", - зауважив Вівчаренко.

Йдеться про польського захисника Томаша Кендзьору, який з 2023 до 2026 року захищав кольори клубу із Салонік, а цього літа офіційно повернувся до розташування "Динамо".

Жеребкування та потенційні суперники

Ще до того, як команди зіграють перший матч, а саме 20 липня, відбудеться жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Завдяки високому рейтингу, тріумфатор пари "Динамо" – ПАОК матиме сіяний статус. Серед потенційних суперників – переможці інших пар 2-го раунду кваліфікації ЛЄ, а також невдахи відбору Ліги чемпіонів.

Зокрема "Динамо" може перетнутися з такими командами, як бельгійський "Андерлехт", хорватський "Хайдук", кіпрський "Пафос", австрійський "Штурм", турецький "Фенербахче" та інші.

Раніше ми писали, що молода зірка "Динамо" обрав майбутню кар'єру та повідомив про це клуб.

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