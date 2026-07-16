Київське "Динамо" зі скрипом пройшло румунську "Університатю" в Лізі Європи

Київське "Динамо" першим з українських команд відкрило єврокубковий сезон-2026/27. У польському Любліні "біло-сині" провели номінально домашній матч першого раунду відбору Ліги Європи проти румунської "Університаті" (Клуж).

Про результат матчу та майбутнє киян в єврокубках розповідає РБК-Україна .

Після нульової нічиє в Любіині кияни були зобов'язані перемагати, щоб продовжити шлях в Лізі Європи. Тож попри відсутність змін у складі киян, зміни в мотивації "Динамо" були помітні.

Ліга Європи. 1-й раунд кваліфікації. Другий матч

"Університатя" (Клуж, Румунія) - "Динамо" (Київ, Україна) - 0:0 (2:4 за пенальті)

Стартовий склад киян:

Нещерет – Дубінчак, Михавко, Біловар, Кендзьора – Бражко, Піхальонок, Шапаренко – Редушко, Пономаренко, Волошин.

Запасні: Ольховий, Суркіс, Вівчаренко, Коробов, Малиш, Тіаре, Ярмоленко, Рубчинський, Огундана, Лонвейк, Буяльський, Герреро.

Суцільна домінація киян

Кияни з перших хвилин забрали м'яч під контроль та поступово затискали румунів у власний штрафний майданчик. Такий тиск зрештою призвів до двох голів - на 17-й хвилині Редушко замкнув простріл від Піхальонка, а на 22-й вже Волошин пробив воротаря "Університаті". Проте обидва голи скасували через офсайд.

Тож зрештою на перерву команди пішли за нічийного рахунку. Хоча статистика красномовна - у киян 8 ударів (3 з них в площину) проти всього 3 (0 в площину) від господарів. Та й попри перевагу киян в кількості фолів, жовті картки отримували виключно румуни.

Румуни вирівнюють гру

Від самого початку другого тайму "Університатя" стала набагто більше та активніше грати із м'ячем. Проте гостроту біля воріт суперника продовжували створювати виключно кияни - Волошин, Редушко та Пономаренко мали моменти, проте жоден з них реалізувати не змогли.

Натомість ближче до кінця основного часу почала даватися взнаки втома українського гранду. Саме це і стало причиною небезпечних моментів біля воріт Нещерета - втім, Руслан впевнено парирував небезпеку.

Свисток про завершення основного часу сигналізував - жодна з команд не змогла "розпечатати" суперника за чотири повних тайми.

Гра на виснаження

За таких умов переможцем в екстра-таймах мав вийти той колектив, який мав більше сил впродовж додаткових 30 хвилин. І, зважаючи на перевагу киян в майстерності, першим номером продовжили грати саме вони.

Втім, найважливішою подією цих екстра-таймів стала груба гра від Алієва проти Біловара на 111-й хвилині. Український захисник дуже довго не міг оговтатися після цього епізоду. Фінальний свисток зафіксував рахунок 0:0 - а отже долю цього протистояння мала вирішити серія пенальті.

Долю матчу вирішила серія пенальті

В серії пенальті майстернішими були саме кияни. Головним героєм став Руслан Нещерет, який впорався з ударом Кодрі. Також схибив з позначки капітан руминів Кіпчу.

А от кияни таких помилок не припускалися - свої удари реалізували Ярмоленко, Бражко, Пономаренко та Лонвейк.

Тож навіть за проблем у грі в другому таймі саме "Динамо" крокує далі в Лізі Європи.

Майбутнє киян в єврокубках

Завдяки цій перемозі кияни продовжують боротьбу в Лізі Європи. Суперник на другий відбірковий раунд вже відомий - це грецький ПАОК.

Матчі киян проти греків відбудуться 23 та 30 липня. Детальніше про перспективи "Динамо" в єврокубках ми розповідали в окремому матеріалі.