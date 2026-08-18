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Футбол 18 августа 2026 · 16:28

Зинченко возглавил рейтинг самых дорогих украинских свободных агентов: кто еще остается без клуба

В топ-10 попали футболисты сборной Украины и экс-звезды УПЛ
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Зинченко возглавил рейтинг самых дорогих украинских свободных агентов: кто еще остается без клуба
Александр Зинченко (фото: Getty Images)

Трансферное окно продолжается, а десятки украинских футболистов все еще находятся без клубов. Среди них оказались и несколько хорошо известных игроков.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на рейтинг портала Transfermarkt.

Громкие имена без работы

Лидером рейтинга самых дорогих украинских футболистов, которые находятся в статусе свободных агентов, стал Александр Зинченко. Рыночная стоимость 29-летнего универсала оценивается в 8 млн. евро. Футболист, последним клубом которого был амстердамский "Аякс", имеет более чем вдвое более высокую оценку, чем ближайший преследователь.

Вторую позицию занимает вингер сборной Украины Алексей Гуцуляк, оцениваемый в 3,5 млн евро. Игрок, со скандалом покинувший житомирское "Полесье" , никак не может найти себе новую команду. Прежние слухи о трудоустройстве в Турции пока не оправдались.

В тройку самых дорогих также вошел Виктор Коваленко. Стоимость 30-летнего полузащитника составляет 700 тысяч евро. Последним клубом Коваленко был кипрский "Олимпиакос" из Никосии. Кроме того, в прошлом сезоне полузащитник выступал за "Арис" из Лимассола. Сейчас имеется информация, что экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины с опытом выступлений в Серии А может оказаться во втором дивизионе Турции.

Топ-10 самых дорогих украинских свободных агентов по версии Transfermarkt:

  1. Александр Зинченко (29 лет) – 8 млн евро
  2. Алексей Гуцуляк (28 лет) – 3,5 млн
  3. Виктор Коваленко (30 лет) – 700 тыс.
  4. Богдан Леднев (28 лет) – 500 тыс.
  5. Максим Ковалев (26 лет) – 450 тыс.
  6. Антон Боль (23 года) – 400 тыс.
  7. Денис Шостак (23 года) – 400 тыс.
  8. Максим Лунев (28 лет) – 400 тыс.
  9. Владимир Маханьков (28 лет) – 400 тыс.
  10. Андрей Кулаков (27 лет) – 350 тыс.

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Теги: Александр Зинченко Футбол
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