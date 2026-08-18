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Футбол 18 августа 2026 · 14:27

"Жирона" открыла дело против Цыганкова: какое наказание грозит украинцу

Испанский клуб начал внутреннее производство из-за "нарушения условий контракта"
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Жирона" открыла дело против Цыганкова: какое наказание грозит украинцу
Виктор Цыганков (фото: instagram.com/gironafc)

Испанская "Жирона" официально открыла дисциплинарное дело против украинского вингера Виктора Цыганкова. Причиной санкций стала скандальная ситуация во время матча стартового тура испанской Сегунды против "Леганеса".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт "Жироны".

Что инкриминируют Цыганкову

Конфликт разразился после того, как новый главный тренер каталонцев Кике Альварес заявил, что призвал 28-летнего украинца выйти на замену, но тот якобы отказался и "не захотел переодеваться". В окружении Цыганкова обвинения опровергли, отметив, что медицинский и тренерский штаб имели официальный отчет о повреждении игрока, которое не позволяло ему играть.

Ситуация накалилась после того, как Цыганков опубликовал в соцсетях скриншот внутреннего сообщения от клуба с требованием согласовывать любые комментарии для СМИ. В "Жироне" это расценили как прямое нарушение договорных обязательств и регламент организации.

Какое наказание грозит украинцу

В заявлении клуб подчеркнул, что будет принимать соответствующие меры по защите своих интересов.

Согласно внутреннему кодексу дисциплины испанских клубов и трудовому законодательству Ла Лиги/Сегунды, за отказ выполнять указания тренера и публичное разглашение внутренней документации Цыганкову грозит:

  • Солидный денежный штраф (процент от месячной заработной платы);
  • Временное отстранение от тренировок с первой командой и перевод на индивидуальный график;
  • Полное исключение из заявки на ближайшие официальные матчи, в том числе на следующую игру против "Кордобы" 21 августа.

Конфликт футболиста и клуба

Ситуация вокруг украинского вингера накалилась еще до начала сезона. Цыганков выражал желание уйти из клуба, вылетевшего из Ла Лиги во второй дивизион.

Каталонцы также были готовы рассмотреть предложения по футболисту. По данным испанских СМИ, в конце июля "Жирона" определила трансферную стоимость украинца на уровне 10 миллионов евро. Однако желающих заплатить эту сумму за Цыганкова не нашлось.

Контракт украинца с "Жироной" рассчитан до завершения сезона-2026/27. Если стороны не договорятся о новом соглашении или трансфер не состоится раньше, следующим летом футболист сможет покинуть каталонский клуб в статусе свободного агента.

Ранее польская "Лехия" объявила о трансфере чемпиона мира из "Полесья".

Теги: Чемпионат Испании Футбол
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