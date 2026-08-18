Лупашко усилил защиту чемпионом мира: польская "Лехия" объявила о трансфере из "Полесья"

Центральный защитник житомирского "Полесья" Даниил Бескоровайный официально сменил клубную прописку и будет выступать в Польше. 27-летний украинец подписал полноценное соглашение с гданьской "Лехией", которую летом возглавил украинский специалист Владислав Лупашко.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт польского клуба .

Детали контракта

Трансфер центрального защитника состоялся на полноценной основе, а контракт с польским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года. Финансовые детали соглашения между "Полесьем" и "Лехией" стороны традиционно не разглашают.

Воспитанник "Кривбасса" за свою профессиональную карьеру успел поиграть за луцкую "Волынь", словацкий "ДАК 1904", казахстанскую "Астану" и азербайджанский "Сумгаит". Главным достижением в карьере защитника остается победа на молодежном чемпионате мира U-20 в 2019 году в составе сборной Украины.

Lechia Gdansk wzmocniła linię defensywną. Даныло Бэскорованной долицы в Бело-Зелоных на засаде transfer definitwneho. Środkowy obrońca podpisał kontrakt obowiązujący до 30 czerwca 2029 года. Witamy



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Ситуация в новом клубе

Для "Лехии" это усиление крайне важно на фоне сложного старта сезона во втором по силе дивизионе Польши. Под руководством Владислава Лупашко команда завоевала лишь одно очко в четырех поединках и замыкает турнирную таблицу, находясь на 18-м месте.

Дебютировать за новый коллектив Бескоровайный сможет уже в ближайшем туре. В пятницу, 21 августа, "Лехия" дома будет принимать "Погонь" из города Седльце.