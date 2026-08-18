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Футбол 18 серпня 2026 · 13:48

Лупашко підсилив захист чемпіоном світу: польська "Лехія" оголосила про трансфер з "Полісся"

Данило Бескоровайний виступатиме за клуб із Гданська до літа 2029 року
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Лупашко підсилив захист чемпіоном світу: польська "Лехія" оголосила про трансфер з "Полісся"
Данило Бескоровайний (фото: ФК "Полісся")

Центральний захисник житомирського "Полісся" Данило Бескоровайний офіційно змінив клубну прописку та виступатиме у Польщі. 27-річний українець підписав повноцінну угоду з гданською "Лехією", яку влітку очолив український фахівець Владислав Лупашко.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт польського клубу.

Деталі контракту

Трансфер центрального оборонця пройшов на повноцінній основі, а контракт із польським клубом розрахований до 30 червня 2029 року. Фінансові деталі угоди між "Поліссям" та "Лехією" сторони традиційно не розголошують.

Вихованець "Кривбаса" за свою професійну кар'єру встиг пограти за луцьку "Волинь", словацький "ДАК 1904", казахстанську "Астану" та азербайджанський "Сумгаїт". Головним досягненням у кар'єрі захисника залишається перемога на молодіжному чемпіонаті світу U-20 у 2019 році у складі збірної України.

Лупашко підсилив захист чемпіоном світу: польська &quot;Лехія&quot; оголосила про трансфер з &quot;Полісся&quot;

Ситуація у новому клубі

Для "Лехії" це підсилення є вкрай важливим на тлі складного старту сезону в другому за силою дивізіоні Польщі. Під керівництвом Владислава Лупашка команда здобула лише одне очко у чотирьох поєдинках і наразі замикає турнірну таблицю, перебуваючи на 18-му місці.

Дебютувати за новий колектив Бескоровайний матиме змогу вже у найближчому турі. У п'ятницю, 21 серпня, "Лехія" дома прийматиме "Погонь" із міста Седльце.

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Теги: Футбол Полісся
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