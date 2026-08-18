Делегация "Карпат", бразильцы "Шахтера" и Царь Горох: символическая сборная 3-го тура УПЛ

В Украинской Премьер-Лиге 2026/2027 позади остался третий тур. По его итогам, только две команды показали стопроцентный результат: "Карпаты" и "Шахтер" выиграли все три матча.

3-й тур УПЛ: результаты матчей

Этот тур растянулся на четыре дня, но в отличие от предыдущих двух матчей, в этот раз были сыграны все 8 запланированных матчей.

В пятницу "Эпицентр" и "Верес" сыграли в нулевую ничью . В субботу "Кривбасс" также поделил очки с "Левым Берегом", а "Кудровка" и "Оболонь" не порадовали зрителей забитыми мячами. Вечером "Карпаты" дома разбили "Буковину" (3:0 ) и продолжили свое победное шествие в новом сезоне.

Воскресный день принес украинским болельщикам три матча: сначала ЛНС в своем пятом официальном матче сезона наконец-то сумел поразить ворота соперника – пострадал "Черноморец" (2:0) . "Шахтер" одержал нелегкую победу над "Харьковом" (1:0) , а "Динамо" дома справилось с "Колосом" (2:1) .

Завершился 3-й тур в понедельник, когда "Полесье" проиграло на своем поле "Заре" (1:2) .

Символическая сборная 3-го тура УПЛ

Редакция Sport RBC.UA продолжает поддерживать приятную традицию сборки символической сборной тура. В этот раз свои символические сборные составили Даниил Вереитин, Андрей Костенко и Никита Малюгин, а также колумнист Sport RBC.UA Кирилл Круторогов.

Даниил Вереитин: Валентин Горох (Вересс) – Илья Крупский (Харьков), Рауль Таварес (Эпицентр), Кирилл Прокопчук (Оболонь), Ростислав Лях (Карпаты) – Иван Калюжный (Харьков), Фелипе Виейра (Карпаты), Антон Глущенко (Зоря) – Ян Костенко ("Карпаты"), Даниил Кравчук (ЛНЗ), Невертон (Шахтер).

Андрей Костенко: Валентин Горох ("Верес") – Александр Драмбаев (ЛНЗ), Тарас Михавко ("Динамо"), Тимур Стецьков ("Карпаты"), Винисиус Тобиас ("Шахтер") – Фелипе Виейра ("Карпаты"), Александр Яцык ("Харьков"), Деян Попара ("Заря") – Яксон Ривас ("Кривбасс"), Даниил Кравчук (ЛНЗ), Невертон ("Шахтер").

Никита Малюгин : Валентин Горох ("Верес") - Сидней ("Левый Берег"), Тарас Михавко ("Динамо"), Тимур Стецьков ("Карпаты"), Винисиус Тобиас ("Шахтер") - Артур Рябов (ЛНЗ), Александр Демченко ("Колос"), Фелипе Виейра ("Карпаты") –

Невертон ("Шахтер"), Ян Костенко ("Карпаты"), Даниил Кравчук (ЛНЗ).

Кирилл Круторогов: Денис Марченко ("Карпаты") - Илья Крупский ("Харьков"), Владислав Бабогло ("Карпаты"), Артем Шабанов ("Харьков"), Александр Драмбаев (ЛНЗ) - Яков Башич ("Заря"), Антон Глущенко ("Заря"), Фелипе Виейра ("Карпаты"), Даниил Кравчук (ЛНЗ) – Матвей Пономаренко ("Динамо").

Евгений Назаренко: Валентин Горох (Верес) – Илья Крупский (Харьков), Кай Ципот ("Верес"), Андрея Янич ("Заря"), Сидней ("Левый Берег") – Таллес Бреннер (ЛНЗ), Фелипе Виейра ("Карпат"), Невертон ("Шахтер") – Даниил Кравчук (ЛНЗ), Матвей Пономаренко ("Динамо").

Валентин Горох (фото: НК "Верес")

Отмечаем почти единогласный выбор голкипера: Валентин Горох фигурировал в символических сборных и в предыдущие туры, даже несмотря на поражения ровенчан от "Харькова" (0:1) и "Динамо" (1:2). В каждой символической команде нашлось место Фелипе Виейре, ставшему настоящим открытием текущего чемпионата.

Также во все команды попал и форвард ЛНЗ Даниил Кравчук.

Лучшие бомбардиры УПЛ

После третьего тура в перечне лучших бомбардиров чемпионата сразу трое футболистов "Карпат". Впрочем, лидерство здесь все еще удерживает Кауан Элиас из "Шахтера", еще в первом туре оформившего хет-трик в ворота "Кудровки".

3 - Кауан Элиас

2 - Владислав Бабогло, Ян Костенко, Фелипе Виейра (все - "Карпаты"), Хоакин Сифуэнтес ("Эпицентр"), Игорь Краснопир ("Полесье"), Матвей Пономаренко ("Динамо").

4-й тур УПЛ состоится через две недели: в грядущий уикенд команды сыграют матчи 1/32 финала Кубка Украины.