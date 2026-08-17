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Футбол 17 августа 2026 · 19:53

"Заря" шокировала "Полесье" в Житомире: камбек с ляпами Бущана (видео)

Житомирский клуб проиграл после двух побед на старте
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Заря" шокировала "Полесье" в Житомире: камбек с ляпами Бущана (видео)
Матч "Полесье" - "Заря" (фото: УПЛ)

В заключительном поединке 3-го тура украинской Премьер-лиги житомирское "Полесье" на своем поле потерпело сенсационное поражение от луганской "Зари".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат поединка.

УПЛ, 3-й тур

"Полесье" – "Заря" – 1:2

Голы: Федор, 16 – Глущенко, 59, Нестеренко, 63

Быстрый выход житомирян вперед

Подопечные Руслана Ротаня активнее начали встречу и уже на 16-й минуте вышли вперед. После прострела Владислава Велетня с левого фланга и отскока от защитника Олег Федор первым сориентировался в штрафной и отправил мяч в сетку. Это был первый гол полузащитника "волков" за всю карьеру в Премьер-лиге.

Хозяева продолжали контролировать ход игры в первом тайме, создав еще несколько опасных моментов у ворот Владислава Рыбака, однако увеличить преимущество не смогли.

Перелом во втором тайме

После перерыва ситуация в поле кардинально изменилась. На 59-й минуте луганчане провели скорую контратаку: Георгий Бущан отразил удар Ивана Нестеренко с острого угла, но Антон Глущенко удачно сыграл на добивании, сравняв счет.

Всего через четыре минуты роковая ошибка вратаря "Полесья" при выбивании мяча привела ко второму голу. Нестеренко перехватил передачу, вышел на рандеву с Бущаном и протолкнул мяч под голкипером, установив окончательный результат.

В остатке матча житомиряне пытались отыграться и освежили атаку с помощью замен, однако защита "Зари" удержала победный счет.

Победа позволила луганчанам подняться на третье место в турнирной таблице УПЛ - сразу вслед за "Карпатами" и "Шахтером", которые пока не потеряли ни одного очка. "Полесье", имевшее до сегодняшнего дня 100-процентный результат, опустилось на пятую строчку.

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Теги: Футбол УПЛ Полесье Заря
Главные матчи
УПЛ. 3-й тур 17 августа 18:00
Полесье - : - Заря
Лига чемпионов 18 августа 22:00
Фенербахче - : - Лион
Ла Лига 19 августа 22:00
Атлетико - : - Малага
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