rbc.ua
UA | RU
Понедельник, 17 августа 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Футбол Ахметов покатал Турана на гольф-каре и пообещал "прекрасное путешествие" в ЛЧ
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 17 августа 2026 · 12:00

Ахметов покатал Турана на гольф-каре и пообещал "прекрасное путешествие" в ЛЧ

Президент "горняков" обсудил с руководством клуба трансферы и главные задачи сезона
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Ахметов покатал Турана на гольф-каре и пообещал "прекрасное путешествие" в ЛЧ
Боссы "Шахтера" обсудили ближайшее будущее (фото: ФК "Шахтер")

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов провел рабочую встречу с главным тренером Ардой Тураном, генеральным директором Сергеем Палкиным и спортивным директором Дарио Срной. Руководители чемпиона Украины согласовали планы по завершению трансферного окна и подготовке к еврокубкам.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу донецкого клуба.

17 дней на усиление

Встреча состоялась накануне матча 3-го тура УПЛ против "Харькова". Участники обсудили текущую подготовку команды, возможное усиление состава до закрытия летнего трансферного окна, а также ключевые задачи "горняков" на ближайшие месяцы.

"Мы встретились, чтобы обсудить, чем еще можем помочь команде и как можем ее усилить. Мы не все сделали из того, что планировали, и у нас есть для этого еще 17 дней", - заявил президент "Шахтера".

Ахметов покатал Турана на гольф-каре и пообещал &quot;прекрасное путешествие&quot; в ЛЧ

Президент "Шахтера" надеется на "прекрасное путешествие" в ЛЧ (фото: ФК "Шахтер")

Борьба на двух фронтах

Президент клуба также обратил внимание на рост конкуренции в чемпионате Украины. По его мнению, соперники "Шахтера" серьезно усилили составы, поэтому борьба за титул станет значительно сложнее.

"Мои коллеги - президенты других клубов - сделали очень многое и серьезно усилили составы, поэтому я убежден, что борьба в чемпионате будет чрезвычайно сложной. Все ставят перед собой самые амбициозные цели, и мы также хотим создать достойную конкуренцию и сделаем все возможное, чтобы защитить титул", - добавил Ахметов.

Отдельной темой стала предстоящая участие "Шахтера" в основном этапе Лиги чемпионов. Жеребьевка этого раунда турнира запланирована на 27 августа.

Ахметов назвал выступление в главном клубном турнире Европы "прекрасным путешествием" и выразил надежду, что команда сможет получить положительные эмоции от матчей на самом высоком уровне.

"Мы также будем работать с повышенным пульсом и, надеюсь, вместе получим много положительных эмоций от хороших результатов. Мы и дальше будем обсуждать, чем еще можем помочь команде, чтобы она была максимально готова к сезону", - подытожил Ахметов.

Ахметов покатал Турана на гольф-каре и пообещал &quot;прекрасное путешествие&quot; в ЛЧ

Ахметов поблагодарил Турана за работу в Украине во время войны (фото: ФК "Шахтер")

Отдельная благодарность Турану

Также президент "Шахтера" поблагодарил Арду Турана за работу в Украине и подчеркнул поддержку, которую Турция оказывает украинскому народу.

"Арда, большое спасибо вам за то, что вы здесь, в нашей стране. Вы, как и все украинцы, просыпаетесь под ракеты, под бомбы. Вы являетесь послом турецкого народа", - сказал Ахметов.

По его словам, он убежден, что Украина выстоит и получит справедливый и долгосрочный мир.

Напомним, что в 3-м туре УПЛ "Шахтер" выстрадал победу в непростом матче с "Харьковом".

Теги: Ринат Ахметов Шахтер Футбол Дарио Срна
Главные матчи
УПЛ. 3-й тур Матч завершено
ЛНЗ 2:0 Черноморец
УПЛ. 3-й тур Матч завершено
Харьков 0:1 Шахтер
УПЛ. 3-й тур Матч завершено
Динамо 2:1 Колос
Главные новости
Свитолина эффектно вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Цинциннати Свитолина эффектно вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Цинциннати Марта Костюк осуществила камбек в матче с Кенин и вышла в третий круг турнира в Цинциннати Марта Костюк осуществила камбек в матче с Кенин и вышла в третий круг турнира в Цинциннати Владимир Езерский: "Украина дала мне все. В 2022 году я даже не колебался" Владимир Езерский: "Украина дала мне все. В 2022 году я даже не колебался"
Мнения
Даниил Вереитин
"Динамо" проиграло не "Карабаху". Оно проиграло само себе Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Александр Чепилко
Итаума, Дюбуа, Фьюри: кто отнимет наследие Усика Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Михаил Метревели
Отменить лимит на легионеров? Почему для украинского футбола нет простого ответа Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер
Дмитрий Базелевский
Леброн что-то знает, если отказался от денег "Лейкерс" Дмитрий Базелевский Баскетбольный тренер, обозреватель