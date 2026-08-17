Ахметов покатав Турана на гольф-карі та пообіцяв "прекрасну подорож" у ЛЧ

Президент "Шахтаря" Рінат Ахметов провів робочу зустріч із головним тренером Ардою Тураном, генеральним директором Сергієм Палкіним та спортивним директором Даріо Срною. Керівники чемпіона України узгодили плани на закриття трансферного вікна та підготовку до єврокубків.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на прес-службу донецького клубу .

17 днів на підсилення

Зустріч відбулася напередодні матчу 3-го туру УПЛ проти "Харкова". Учасники обговорили поточну підготовку команди, можливе підсилення складу до закриття літнього трансферного вікна, а також ключові завдання "гірників" у найближчі місяці.

"Ми зустрілися, щоб обговорити, чим ще можемо допомогти команді та як можемо її посилити. Ми не все зробили з того, що планували, і маємо для цього ще 17 днів", - заявив президент "Шахтаря".

Президент "Шахтаря" сподівається на "прекрасну подорож" у ЛЧ (фото: ФК "Шахтар")

Боротьба на двох фронтах

Президент клубу також звернув увагу на зростання конкуренції в українському чемпіонаті. На його думку, суперники "Шахтаря" серйозно посилили склади та зроблять боротьбу за титул значно складнішою.

"Мої колеги – президенти інших клубів – зробили дуже багато і серйозно посилили склади, тому я переконаний, що боротьба в чемпіонаті буде надзвичайно складною. Усі ставлять собі найамбітніші цілі, і ми також хочемо створити гідну конкуренцію та зробимо все можливе, щоб захистити титул", - додав Ахметов.

Окремою темою стала майбутня участь "Шахтаря" в основному етапі Ліги чемпіонів. Жеребкування цього раунду турніру заплановане на 27 серпня.

Ахметов назвав виступ у головному клубному турнірі Європи "прекрасною подорожжю" та висловив сподівання, що команда зможе отримати позитивні емоції від матчів на найвищому рівні.

"Ми також працюватимемо з підвищеним пульсом і, сподіваюся, разом отримаємо багато позитивних емоцій від хороших результатів. Ми й надалі будемо обговорювати, чим іще можемо допомогти команді, щоб вона була максимально готовою до сезону", - підсумував Ахметов.

Ахметов подякував Турану за роботу в Україні під час війни (фото: ФК "Шахтар")

Окрема подяка Турану

Також президент "Шахтаря" подякував Арді Турану за роботу в Україні та наголосив на підтримці, яку Туреччина надає українському народу.

"Арда, велике спасибі вам за те, що ви тут, у нашій країні. Ви, як і всі українці, прокидаєтеся під ракети, під бомби. Ви є послом турецького народу", - сказав Ахметов.

За його словами, він переконаний, що Україна вистоїть та отримає справедливий і довгостроковий мир.