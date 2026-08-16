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Футбол 16 серпня 2026 · 17:43

Швидкий гол вирішив усе: "Шахтар" вистраждав непросту перемогу над "Харковом" у Прем'єр-лізі (відео)

Донеччани покарали суперника за помилку на перших секундах
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Швидкий гол вирішив усе: "Шахтар" вистраждав непросту перемогу над "Харковом" у Прем'єр-лізі (відео)
Матч "Харків" – "Шахтар" (фото: УПЛ)

Донецький "Шахтар" здобув мінімальну перемогу над "Харковом" у поєдинку 3-го туру української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат матчу.

УПЛ, 3-й тур

"Харків" – "Шахтар" – 0:1

Гол: Невертон, 1

Блискавичний старт "гірників"

Доля центрального протистояння туру вирішилася вже на 29-й секунді зустрічі. Захисник "Харкова" Павлюк припустився фатальної помилки, втративши м'яч на рівному місці. "Шахтар" миттєво розгорнув контратаку, і Невертон потужним ударом з-під захисника переграв Єрмакова.

Цей гол став для бразильця першим у поточному сезоні та найшвидшим у чемпіонаті УПЛ-2026/27. Незважаючи на рекорд сезону, результат Невертона не увійшов до п'ятірки найшвидших голів в історії чемпіонату України. Рекорд турніру належить Роману Яремчуку, який у складі "Олександрії" відзначився на 7,4-й секунді матчу проти "Ворскли" у жовтні 2016 року.

Скасований гол та фінальний штурм

Підопічні Младена Бартуловича заволоділи ініціативою та неодноразово загрожували воротам Дмитра Різника. Найбільш драматичний епізод стався на 56-й хвилині: після гарматного пострілу Крупського м'яч рикошетом опинився в сітці воріт "Шахтаря". Однак арбітр Олександр Шандор скасував гол через офсайд у Ітодо, який діяв на добиванні.

Наприкінці поєдинку "Харків" організував справжній штурм. На 88-й хвилині Забергджа мав убивчий момент, але з вигідної позиції схибив повз ворота. У підсумку команда Арди Турана втримала мінімальну перевагу та здобула важкі три очки. "Шахтар" наздогнав "Карпати" та разом із львів'янами очолює таблицю УПЛ: обидві команди набрали 100% можливих балів – по 9 після 3-х турів.

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Теги: Футбол УПЛ Шахтар Харків
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