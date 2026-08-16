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Футбол 16 серпня 2026 · 15:06

ЛНЗ відчув смак перемоги, розібравшись з "Чорноморцем" в УПЛ (відео)

Черкаський клуб забив вперше у четвертому матчі сезону
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
ЛНЗ відчув смак перемоги, розібравшись з "Чорноморцем" в УПЛ (відео)
Матч ЛНЗ - "Чорноморець" (фото: УПЛ)

Віце-чемпіон країни, черкаський ЛНЗ здобув впевнену перемогу над одеським "Чорноморцем" у поєдинку 3-го туру української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат матчу.

УПЛ, 3-й тур

ЛНЗ – "Чорноморець" – 2:0

Голи: Кравчук, 41, Таллес, 55

Перший гол ЛНЗ у сезоні

Господарі поля з перших хвилин заволоділи ініціативою та чинили високий тиск на захист одеситів. Довгий час ЛНЗ не вдавалося матеріалізувати перевагу в забиті м'ячі, проте під завісу першого тайму захист "моряків" припустився помилки. На 41-й хвилині Рябов довгою передачею зі власної половини вивів Кравчука на ударну позицію, і той влучно прошив воротаря у дальній кут.

Цей гол став для черкаського колективу першим у поточному офіційному сезоні, перервавши тривалу безгольову серію команди.

Контроль гри та підсумковий тріумф

Одразу по перерві ЛНЗ подвоїв перевагу. На 55-й хвилині після перехоплення та швидкої комбінації Кравчук віддав результативну передачу на Таллеса, який потужним ударом розстріляв лівий кут воріт одеситів.

"Чорноморець" намагався відповісти небезпечними стандартами та моментами за участю Фарини, проте надійна гра Ледвія у воротах не дозволила гостям скоротити відставання. У підсумку черкаський клуб упевнено довів гру до перемоги та здобув важливі три очки в чемпіонаті.

Раніше ми розповіли, що Сергій Ребров отримав розкішні пропозиції з Близького Сходу.

Теги: УПЛ ЛНЗ Футбол Черноморец
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УПЛ. 3-й тур 16 серпня 13:00
ЛНЗ - : - Чорноморець
УПЛ. 3-й тур 16 серпня 15:30
Харків - : - Шахтар
УПЛ. 3-й тур 16 серпня 18:00
Динамо - : - Колос
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