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Бокс 16 серпня 2026 · 07:00

"Мені навіть подобаються такі виклики": Шелестюк — про титул WBO, бій у Еквадорі та Хейні

Український боксер розповів Sport RBC.UA про перемогу в Еквадорі, дев'ятимісячну паузу, плани на бій із Девіном Хейні та мрію виступити на Олімпіаді-2028
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
"Мені навіть подобаються такі виклики": Шелестюк — про титул WBO, бій у Еквадорі та Хейні
Тарас Шелестюк (фото: Getty Images)

В ніч на 9 серпня український боксер Тарас Шелестюк здобув перемогу у поєдинку за пояс WBO International. Вперше за 10 років 40-річний боксер здобув чемпіонський пояс. Про цю звитягу, поєдинок в Еквадорі, бажання зустрітися із Девіном Хейні та плани на Олімпіаду-2028 Тарас Шелестюк розповів в інтерв'ю Sport RBC.UA.

"У 40 років у мене більше досвіду, і це дає мені ще більше сил"

– Тарасе, перш за все вітаємо з перемогою та титулом WBO International. Які емоції були після фінального гонгу, коли вже стало зрозуміло, що пояс ваш?

– Це був хороший бій і яскрава перемога. Коли мені підняли руку, я був дуже щасливий, тому що це важлива перемога на цьому етапі моєї кар’єри. Виграти титул у такому яскравому стилі у 40 років — це круто.

– Бій пройшов усі 10 раундів. Наскільки складним для вас виявився Муньйос і чи відповідав він тому рівню, якого ви очікували до поєдинку?

– Суперник був дуже нестандартним і незручним, але я був чудово готовий — і фізично, і психологічно. Я контролював кожну секунду цього поєдинку та робив те, що ми планували з командою.

– Ви проводили бій у Еквадорі проти місцевого боксера. Наскільки відчувалася атмосфера та підтримка суперника з боку трибун і чи був для вас додатковий психологічний тиск?

– В Еквадорі він справжня зірка. Він поліцейський, працює у підрозділі на кшталт SWAT у США, тому я знав, що трибуни будуть гнати його вперед і що він буде битися до останнього. Я був до цього готовий. На мене це не тиснуло — навпаки, я отримував від цього задоволення. Мені подобається боксувати в такій атмосфері.

&quot;Мені навіть подобаються такі виклики&quot;: Шелестюк — про титул WBO, бій у Еквадорі та ХейніТарас Шелестюк із поясом WBO International (фото: Instagram/tarasshelestyuk)

– Після попереднього поєдинку у листопаді 2025 року ви майже дев'ять місяців не виходили в ринг. Наскільки ця пауза позначилася на вашій фізичній та функціональній готовності?

– Я добре відпочив, попрацював над своїми помилками та підійшов до цього бою в одній із найкращих форм у своїй кар’єрі. Думаю, ця пауза пішла мені на користь.

– Це ваш перший чемпіонський титул із 2016 року. Що для вас означає повернення до статусу чемпіона після такої тривалої перерви?

– Я дуже радий знову виграти титул і вдячний WBO за таку можливість. Тепер цей пояс дає мені можливість рухатися до бою за титул чемпіона світу, і саме це для мене зараз найважливіше.

– Вам 40 років, але після перемоги ви залишаєтеся непереможеним на професійному рингу — 22 перемоги та одна нічия. Чи відчуваєте ви зараз, що перебуваєте у найкращій формі за останні роки?

– Я завжди перебуваю у своїй найкращій формі, тому що я професіонал своєї справи і до кожного бою та кожного суперника підходжу як до чемпіонського поєдинку. А у 40 років у мене є значно більше досвіду, і це дає мені ще більше сил, впевненості та розуміння боксу.

&quot;Мені навіть подобаються такі виклики&quot;: Шелестюк — про титул WBO, бій у Еквадорі та ХейніТарас Шелестюк (фото: Getty Images)

"Сподіваюся, що WBO зобов'яже Хейні провести зі мною бій"

– Наскільки цей титул змінює ваші подальші перспективи? Чи відкриває він шлях до боїв із боксерами з топ-15 світового рейтингу WBO?

– Цей титул має підняти мене в топ-10 рейтингу WBO, а далі будемо рухатися крок за кроком. Уже працюємо над організацією бою проти Девіна Хейні. Сподіваюся, що WBO зобов’яже Хейні провести зі мною бій.

– Ще до бою ви говорили про бажання повернутися до великих поєдинків. Яка наступна мета після завоювання WBO International — захист титулу, об'єднавчий бій чи одразу спроба вийти на чемпіонський поєдинок?

– Девін Хейні — наступний. Потім Ґарсія, Лопес. Зараз у моїй ваговій категорії багато хороших боксерів. Є з ким боксувати і кого перемагати.

"У 2028 році хочу виграти Олімпіаду в Лос-Анджелесі"

– Ви багато років будуєте професійну кар'єру у США, але цього разу довелося їхати за титулом аж до Еквадору. Наскільки сьогодні для вас важливо отримувати саме такі можливості, навіть якщо заради них потрібно проводити бій на території суперника?

– Мені все одно, де боксувати. В аматорському боксі я завжди бився проти топових суперників на їхній території та перемагав. Мені навіть подобаються такі виклики. Вони дають додаткову мотивацію.

– Якщо озирнутися на ваш шлях від бронзи Олімпіади-2012 до нового чемпіонського титулу у 40 років, чи є відчуття, що найцікавіша частина професійної кар'єри ще попереду?

– Я вже багато чого досягнув, але продовжую насолоджуватися своєю пригодою під назвою "боксерська кар’єра". Хочу виграти ще кілька чемпіонських титулів, а у 2028 році — виграти Олімпіаду в Лос-Анджелесі. А далі подивимося, що буде.

Щиро дякую кожному за підтримку! Бережіть себе та своїх близьких. І слава нашим захисникам!

Теги: Тарас Шелестюк Бокс
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