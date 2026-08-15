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Футбол 15 серпня 2026 · 19:50

"Карпати" за 10 хвилин розібрали "Буковину" та інші результати ігрового дня в УПЛ

Львів'яни поки що є єдиною командою, яка перемагала в 3 турі української першості
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Карпати" за 10 хвилин розібрали "Буковину" та інші результати ігрового дня в УПЛ
Львів'яни зберігають лідерство в чемпіонаті (Фото: ФК "Карпати")

Львівські "Карпати" впевнено перемогли "Буковину" завдяки голам Фелліпе та Русіна. Натомість два інших суботніх матчі завершилися нічиїми.

Про результати трьох матчів 3-го туру Української Прем'єр-ліги розповідає Sport RBC.UA.

"Карпати" на чолі таблиці

Українська Прем'єр-ліга, 3 тур

"Карпати" - "Буковина" - 3:0 (2:0, 1:0)
Голи: Фелліпе, 5, Русін, 9, Костенко, 64.

"Буковина", яка до цього двічі грала в нічию, пропустила двічі ще до 10-ї хвилини. Рахунок на 5-й хвилині ударом головою відкрив Фелліпе, а вже на 9-й той-таки Фелліпе обігрався в стінку з Русіним, і Назарій подвоїв перевагу господарів.

Проте загалом "Буковина" не виглядала безпорадно - навпаки чернівецька команда створила кілька непоганих моментів. А на початку другого тайму взагалі впродовж 10-12 хвилин закрили "Карпати" біля власних воріт. Не вистачало лише одного - реалізації.

А от "Карпати" свій шанс використали - Ян Костенко скористався навісом від Вантуха і на 64-й хвилині встановив остаточний рахунок в матчі.

"Кривбас" врятувався від поразки

Українська Прем'єр-ліга, 3 тур

"Кривбас" - "Лівий Берег" - 1:1 (1:0, 0:1)
Голи: Рівас, 18 - Сідней, 71.
Вилучення: Тьяго Боржес (60, друге попередження)

Криворізький клуб в першому таймі впевнено домінував на полі, і на 18-й хвилині вийшов вперед. Рівас прийняв м'яч перед штрафним майданчиком та потужно пробив в дев'ятку воріт Жмурка.

Проте вже в другому таймі ситуацічя змінилась докорінно після того, як захисник "Кривбаса" Боржес отримав другу жовту картку на 60-й хвилині. "Лівий Берег" вже за 11 хвилин реалізував чисельну перевагу - тепер дальній удар вийшов у Сіднея. Проте на більше гостей не вистачило - і гра закінчилась внічию.

Сусіди по таблиці розділили очки

Українська Прем'єр-ліга, 3 тур

"Кудрівка" - "Оболонь" - 0:0 (0:0, 0:0)
Вилучення: Думанюк, 54.

"Кудрівка" та "Оболонь" розташувалися на сусідніх місцях в турнірній таблиці - і на полі це проявилось в рівній грі. Ситуація на полі не змінилась навіть на 54-й хвилині, коли вилучення заробив півзахисник "Кудрівки" Артур Думанюк.

Тож навіть попри подарунок від господарів, "Оболонь" так і не змогла вирвати перемогу. А це значить, що обидві команди поки що не перемагали в поточному сезоні.

Раніше ми повідомляли, що "Верес" утримав нічию з "Епіцентром" та заробив перший бал в УПЛ.

Теги: Карпати Оболонь Буковина УПЛ Футбол
Головні матчі
УПЛ. 3-й тур Матч завершився
Кривбас 1:1 Лівий Берег
УПЛ. 3-й тур Матч завершився
Кудрівка 0:0 Оболонь
УПЛ. 3-й тур 15 серпня 18:00
Карпати - : - Буковина
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