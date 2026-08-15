"Карпаты" за 10 минут разобрали "Буковину" и другие результаты игрового дня в УПЛ

"Карпаты" во главе таблицы

Украинская Премьер-лига, 3 тур

"Карпаты" - "Буковина" - 3:0 (2:0, 1:0)

Голы: Фелиппе, 5, Русин, 9, Костенко, 64.

"Буковина", которая до этого дважды играла в ничью, пропустила дважды еще до 10 минут. Счет на 5-й минуте ударом головой открыл Фелипе, а уже на 9-й тот же Фелипе обыгрался в стенку с Русиным, и Назарий удвоил преимущество хозяев.

Однако в целом "Буковина" не выглядела беспомощно – наоборот, черновицкая команда создала несколько неплохих моментов. А в начале второго тайма вообще на протяжении 10-12 минут закрыли "Карпаты" у собственных ворот. Не хватало только одного – реализации.

А вот "Карпаты" свой шанс использовали – Ян Костенко воспользовался навесом от Вантуха и на 64-й минуте установил окончательный счет в матче.

"Кривбасс" спасся от поражения

Украинская Премьер-лига, 3 тур

"Кривбасс" - "Левый Берег" - 1:1 (1:0, 0:1)

Голы: Ривас, 18 – Сидней, 71.

Удаление: Тьяго Боржес (60, второе предупреждение)

Криворожский клуб в первом тайме уверенно доминировал на поле и на 18-й минуте вышел вперед. Ривас принял мяч перед штрафной и мощно пробил в девятку ворот Жмурка.

Однако уже во втором тайме ситуация изменилась коренным образом после того, как защитник "Кривбасса" Боржес получил вторую желтую карточку на 60-й минуте. "Левый Берег" уже через 11 минут реализовал численное преимущество - теперь дальний удар вышел у Сиднея. Однако больше гостей не хватило - и игра закончилась вничью.

Соседи по таблице разделили очки

Украинская Премьер-лига, 3 тур

"Кудровка" - "Оболонь" - 0:0 (0:0, 0:0)

Удаление: Думанюк, 54.

"Кудровка" и "Оболонь" расположились на соседних местах в турнирной таблице – и на поле это проявилось в равной игре. Ситуация на поле не изменилась даже на 54-й минуте, когда удаление заработал полузащитник "Кудровки" Артур Думанюк.

Так что даже несмотря на подарок от хозяев, "Оболонь" так и не смогла вырвать победу. А это значит, что обе команды пока не побеждали в нынешнем сезоне.