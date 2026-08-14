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Футбол 14 серпня 2026 · 19:53

"Верес" утримав нічию з "Епіцентром" та заробив перший бал в УПЛ

Головним героєм рівненського клубу на останніх хвилинах міг стати Гонсалвеш
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Верес" утримав нічию з "Епіцентром" та заробив перший бал в УПЛ
"Епіцентр" в трьох матчах встиг оформити перемогу, поразку та нічию (Фото: ФК "Епіцентр")

"Епіцентр" в третьому турі УПЛ не зміг зламати спротив рівненського "Вереса". Команди так і не змогли забити бодай раз за 90 хвилин.

Про перебіг гри розповідає Sport RBC.UA.

Українська Прем'єр-ліга, 3-й тур

"Епіцентр" - "Верес" - 0:0 (0:0, 0:0)

Домінація господарів та непробивний Горох

Перший тайм видався для "Вереса" доволі розчаровуючим - якщо в грі проти "Динамо" рівненці виглядали цікаво, то проти "Епіцентра" команда Олега Шандрука зробила лише два удари в площину воріт.

Натомість "Епіцентр" виглядав цікавішим - і мав кілька дуже непоганих шансів відкрити рахунок. Та все ж гра Валентина Гороха залишила "Верес" в грі, а вболівальників - без голів.

Тиск без результату

В другому таймі малюнок гри не змінився - "Епіцентр" вів гру, а "Верес" подекуди по кілька хвилин не міг перейти центр поля. Втім, справжньої небезпеки біля воріт Гороха створити господарям не вдалося.

А от рівненці наприкінці матчу могли створити міні-сенсацію - але удар Гонсалвеша з-за меж штрафного майданчика парирував воротар господарів.

Фінальний свисток зафіксував нулі на табло - вчетверте в цьому сезоні Української Прем'єр-ліги. А от "Верес" вперше в поточному сезоні зміг заробити один заліковий бал.

Раніше спортивна редакція Sport RBC.UA підготувала символічну збірну УПЛ за підсумками 2-го туру.

Теги: Верес УПЛ Футбол
Головні матчі
УПЛ. 3-й тур 14 серпня 18:00
Епіцентр - : - Верес
УПЛ. 3-й тур 15 серпня 13:00
Кривбас - : - Лівий Берег
УПЛ. 3-й тур 15 серпня 15:30
Кудрівка - : - Оболонь
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