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Інше 15 серпня 2026 · 15:09

Дебют та рекорд України: результати скороходів-марафонців на Євро-2026

У марафоні спортивною ходьбою за медалі змагалися одразу троє українських спортсменів
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Дебют та рекорд України: результати скороходів-марафонців на Євро-2026
Закальницький показав найкращий час серед чоловіків (Фото: m.zakalnytskyy111, Instagram)

Українські скороходи дебютували на марафонській дистанції спортивної ходьби на Євро-2026 в Бірмінґемі. Наші спортсмени оновили національний рекорд.

Про результати чемпіонату Європи з легкої атлетики у спортивній ходьбі повідомляє Sport RBC.UA.

Результат Ганни Шевчук у жіночому забігу

У жіночій частині змагань на 42 кілометри єдиною представницею України була Ганна Шевчук. Дебютувавши на такій виснажливій дистанції саме на рівні Євро, українка показала досить високий результат.

За підсумками вукраїнка посіла 6-те місце, зафіксувавши особистий рекорд - 3:26:02 години. Переможницею турніру з новим світовим рекордом стала італійка Софія Фіоріні.

ЧЄ-2026. Спортивна ходьба, марафон (жінки):

  • Софія Фіоріні (Італія) - 3:15:11 год (світовий рекорд)
  • Катажина Здзебло (Польща) - 3:19:50 год
  • Ракель Гонсалес (Іспанія) - 3:20:49 год ...
  • Ганна Шевчук (Україна) - 3:26:02 год

Національний рекорд Закальницького серед чоловіків

У чоловічому марафоні стартували одразу троє українців. Найкращий результат у складі збірної показав Мар'ян Закальницький, який зафіксував підсумкову 10-ту сходинку та оновив рекорд України.

Показники українських атлетів у фіналі:

  • Мар'ян Закальницький: 10-те місце - 3:04:38 год (національний рекорд);
  • Сергій Світличний: 11-те місце - 3:05:56 год (рекорд сезону);
  • Іван Банзерук: 22-ге місце - 3:18:30 год (рекорд сезону).

Золоту нагороду чоловічого турніру виборов італієць Массімо Стано, який також оновив світовий рекорд - 2:56:49 години.

Раніше ми повідомляли, що Людмила Оляновська виборола "бронзу" Євро-2026 зі спортивної ходьби - але на дистанції півмарафону.

Теги: Збірна України Легка атлетика
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