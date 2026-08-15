Дебют та рекорд України: результати скороходів-марафонців на Євро-2026

Українські скороходи дебютували на марафонській дистанції спортивної ходьби на Євро-2026 в Бірмінґемі. Наші спортсмени оновили національний рекорд.

Про результати чемпіонату Європи з легкої атлетики у спортивній ходьбі повідомляє Sport RBC.UA .

Результат Ганни Шевчук у жіночому забігу

У жіночій частині змагань на 42 кілометри єдиною представницею України була Ганна Шевчук. Дебютувавши на такій виснажливій дистанції саме на рівні Євро, українка показала досить високий результат.

За підсумками вукраїнка посіла 6-те місце, зафіксувавши особистий рекорд - 3:26:02 години. Переможницею турніру з новим світовим рекордом стала італійка Софія Фіоріні.

ЧЄ-2026. Спортивна ходьба, марафон (жінки):

Софія Фіоріні (Італія) - 3:15:11 год (світовий рекорд)

Катажина Здзебло (Польща) - 3:19:50 год

Ракель Гонсалес (Іспанія) - 3:20:49 год ...

Ганна Шевчук (Україна) - 3:26:02 год

Національний рекорд Закальницького серед чоловіків

У чоловічому марафоні стартували одразу троє українців. Найкращий результат у складі збірної показав Мар'ян Закальницький, який зафіксував підсумкову 10-ту сходинку та оновив рекорд України.

Показники українських атлетів у фіналі:

Мар'ян Закальницький: 10-те місце - 3:04:38 год (національний рекорд);

Сергій Світличний: 11-те місце - 3:05:56 год (рекорд сезону);

Іван Банзерук: 22-ге місце - 3:18:30 год (рекорд сезону).

Золоту нагороду чоловічого турніру виборов італієць Массімо Стано, який також оновив світовий рекорд - 2:56:49 години.