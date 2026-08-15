Ще один рекорд впав: Людмила Оляновська виборола "бронзу" Євро-2026 зі спортивної ходьби

Українська легкоатлетка Людмила Оляновська здобула бронзову нагороду в напівмарафоні зі спортивної ходьби на чемпіонаті Європи-2026. Також вона оновила національний рекорд України.

Про підсумки змагань зі спортивної ходьби розповідає Sport RBC.UA .

Історичний фініш та новий рекорд

33-річна українська спортсменка подолала 21-кілометрову дистанцію з результатом 1:31:07 години. Цей результат став новим національним рекородом України.

У запеклій боротьбі за срібну нагороду Оляновська поступилася італійці Александріні Міхай лише трьома секундами. Золоту медаль виборола олімпійська чемпіонка 2024 року іспанка Марія Перес.

Додамо, що в топ-10 забігу потрапила ще одна представниця України - Марія Сахарук, яка зафіксувала 8-й підсумковий час.

Результати напівмарафону зі спортивної ходьби (жінки):

Марія Перес (Іспанія) - 1:30:06

Александріна Міхай (Італія) - 1:31:04

Людмила Оляновська (Україна) - 1:31:07 ...

Марія Сахарук (Україна) - 1:34:28

Третій п'єдестал у кар'єрі

Для уродженки Солобківців це вже третя нагорода континентальних першостей у професійній кар'єрі. Раніше Оляновська піднімалася на п'єдестал пошани Євро в Цюріху-2014 (де здобула "срібло"), а також вигравала "бронзу" в Римі-2024.