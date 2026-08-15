rbc.ua
UA | RU
Суббота, 15 августа 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Другое Дебют и рекорд Украины: результаты скороходов-марафонцев на Евро-2026
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Другое 15 августа 2026 · 15:09

Дебют и рекорд Украины: результаты скороходов-марафонцев на Евро-2026

В марафоне спортивной ходьбой за медали соревновались сразу три украинских спортсмена
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Дебют и рекорд Украины: результаты скороходов-марафонцев на Евро-2026
Закальницкий показал лучшее время среди мужчин (Фото: m.zakalnytskyy111, Instagram)

Украинские скороходы дебютировали на марафонской дистанции спортивной ходьбы на Евро-2026 в Бирмингеме. Наши спортсмены обновили национальный рекорд.

О результатах чемпионата Европы по легкой атлетике в спортивной ходьбе сообщает Sport RBC.UA.

Результат Анны Шевчук в женском забеге

В женской части соревнований на 42 километра единственной представительницей Украины была Анна Шевчук. Дебютировав на такой изнурительной дистанции именно на уровне Евро, украинка показала достаточно высокий результат.

По итогам украинка заняла 6-е место, зафиксировав личный рекорд – 3:26:02 часа. Победительницей турнира с новым мировым рекордом стала итальянка София Фиорини.

ЧЕ-2026. Спортивная ходьба, марафон (женщины):

  • София Фиорини (Италия) - 3:15:11 час (мировой рекорд)
  • Катажина Здзебло (Польша) - 3:19:50
  • Ракель Гонсалес (Испания) - 3:20:49 ...
  • Анна Шевчук (Украина) - 3:26:02 час

Национальный рекорд Закальницкого среди мужчин

В мужском марафоне стартовали сразу три украинца. Лучший результат в составе сборной показал Марьян Закальницкий, который зафиксировал итоговую 10-ю строчку и обновил рекорд Украины.

Показатели украинских атлетов в финале:

  • Марьян Закальницкий: 10-е место – 3:04:38 час (национальный рекорд);
  • Сергей Светличный: 11-е место – 3:05:56 час (рекорд сезона);
  • Иван Банзерук: 22-е место – 3:18:30 час (рекорд сезона).

Золотую награду мужского турнира завоевал итальянец Массимо Стано, также обновивший мировой рекорд - 2:56:49 часа.

Ранее мы сообщали, что Людмила Оляновская добыла в борьбе "бронзу" Евро-2026 по спортивной ходьбе - но на дистанции полумарафона.

Теги: Сборная Украины Легкая атлетика
Главные матчи
УПЛ. 3-й тур Матч завершено
Эпицентр 0:0 Верес
УПЛ. 3-й тур 15 августа 13:00
Кривбасс - : - Левый Берег
УПЛ. 3-й тур 15 августа 15:30
Кудривка - : - Оболонь
Главные новости
Моуринью вернулся, Винисиус остался, а украинцев стало меньше: превью Ла Лиги 2026/2027 Моуринью вернулся, Винисиус остался, а украинцев стало меньше: превью Ла Лиги 2026/2027 Первая победа на хардовом "тысячнике": Олейникова разгромила американку в Цинциннате Первая победа на хардовом "тысячнике": Олейникова разгромила американку в Цинциннате Второй медалист для Украины: Дорощук завоевал "серебро" Евро по прыжкам в высоту Второй медалист для Украины: Дорощук завоевал "серебро" Евро по прыжкам в высоту
Мнения
Даниил Вереитин
"Динамо" проиграло не "Карабаху". Оно проиграло само себе Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Александр Чепилко
Итаума, Дюбуа, Фьюри: кто отнимет наследие Усика Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Михаил Метревели
Отменить лимит на легионеров? Почему для украинского футбола нет простого ответа Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер
Дмитрий Базелевский
Леброн что-то знает, если отказался от денег "Лейкерс" Дмитрий Базелевский Баскетбольный тренер, обозреватель