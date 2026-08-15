Дебют и рекорд Украины: результаты скороходов-марафонцев на Евро-2026

Украинские скороходы дебютировали на марафонской дистанции спортивной ходьбы на Евро-2026 в Бирмингеме. Наши спортсмены обновили национальный рекорд.

О результатах чемпионата Европы по легкой атлетике в спортивной ходьбе сообщает Sport RBC.UA.

Результат Анны Шевчук в женском забеге

В женской части соревнований на 42 километра единственной представительницей Украины была Анна Шевчук. Дебютировав на такой изнурительной дистанции именно на уровне Евро, украинка показала достаточно высокий результат.

По итогам украинка заняла 6-е место, зафиксировав личный рекорд – 3:26:02 часа. Победительницей турнира с новым мировым рекордом стала итальянка София Фиорини.

ЧЕ-2026. Спортивная ходьба, марафон (женщины):

София Фиорини (Италия) - 3:15:11 час (мировой рекорд)

Катажина Здзебло (Польша) - 3:19:50

Ракель Гонсалес (Испания) - 3:20:49 ...

Анна Шевчук (Украина) - 3:26:02 час

Национальный рекорд Закальницкого среди мужчин

В мужском марафоне стартовали сразу три украинца. Лучший результат в составе сборной показал Марьян Закальницкий, который зафиксировал итоговую 10-ю строчку и обновил рекорд Украины.

Показатели украинских атлетов в финале:

Марьян Закальницкий: 10-е место – 3:04:38 час (национальный рекорд);

Сергей Светличный: 11-е место – 3:05:56 час (рекорд сезона);

Иван Банзерук: 22-е место – 3:18:30 час (рекорд сезона).

Золотую награду мужского турнира завоевал итальянец Массимо Стано, также обновивший мировой рекорд - 2:56:49 часа.